Calciomercato domenica 23 giugno | Roma | affondo per Hamsik Juve | De Ligt più vicino

Calciomercato domenica 16 giugno : Juve - Sarri vuole Pogba. Cagliari - piace Eder : Calciomercato 16 giugno - Juve NTUS: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juve ntus. E’ arrivata l’ufficialità. Il tecnico ora penserà al mercato e al nuovo piano in bianconero. Per il centrocampo piace Pogba. Cagliari : Eder potrebbe rappresentare una contropartita intrigante per il club rossoblù. Il giocatore piace parecchio a Maran, e l’attaccante potrebbe rientrare nell’affare Barella, […] L'articolo ...

Calciomercato domenica 16 giugno : Juve - Sarri ufficiale domani? Cagliari - piace Eder : Calciomercato 16 giugno - Juve NTUS: Domani potrebbe essere il giorno dell’attesissima fumata bianca dell’affare Sarri . Il tecnico, stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni potrebbe firmare un triennale da circa 6 milioni di euro a stagione. Per il centrocampo piace anche Ndombele. Cagliari : Eder potrebbe rappresentare una contropartita intrigante per il club rossoblù. Il giocatore piace […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato domenica 8 giugno : Cagliari - spunta Eder. Juve-Sarri - ci siamo. Napoli su Lukaku : Calciomercato 9 giugno- Tutto pronto per le trattative di oggi domenica 9 giugno. Accordo imminente tra l’Inter e il Cagliari per il passaggio in nerazzurro di Barella. Cagliari: Barella ad un passo dall’Inter. Il club isolano incasserà circa 45 milioni di euro complessivi. spunta Eder come nuova contropartita tecnico. Il giocatore potrebbe gradire la destinazione […] L'articolo Calciomercato domenica 8 giugno: Cagliari, spunta ...