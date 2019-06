Calcio | Europei Under21 | Italia e il sogno semifinali appeso ad un filo Di Biagio il

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) Ammettiamolo, serve un miracolo. L’avventura aglidell’didi Luigi Diè quasi certamente giunta al capolinea. Un incrocio di combinazioni infinite dovrebbe infatti consentire alla Nazionale di accedere alleda miglior seconda (clicca qui per saperne di più). Una selezione che si presentava a questa rassegna continentale, tra le mura amiche, con i favori del pronostico, avendo fatto “razzia” un po’ dall’Under20 e un po’ anche dalla selezione A. Non sono bastati, a quanto pare, alcuni innesti per fare la differenza o, per meglio dire, non sono stati sufficienti per centrare un obiettivo che potrebbe avere delle ripercussioni importanti anche in chiave olimpica, da cui rischiamo di mancare per la seconda volta consecutiva. Un’che aveva iniziato bene il proprio girone, sconfiggendo la ...

Sport_Mediaset : #EuroUnder21, #ItaliaBelgio: #Kean e #Zaniolo fuori, puniti da #DiBiagio - Eurosport_IT : Moise Kean e Nicolò Zaniolo in ritardo alla riunione pre Italia-Belgio: guai in vista? ?????? #ItaliaBelgio #U21EURO - Gazzetta_it : #EuroU21, la #Spagna gela gli azzurri e vola in semifinale: 5-0 alla Polonia ed è prima nel gruppo A #SPAPOL -