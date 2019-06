Calcio | Europei Under21 2019 | la Germania vuole blindare il primo posto | ma attenzione

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) Dopo lo scoppiettante finale del Girone A (quello dell’Italia) di ieri sera, oggi tocca al secondo raggruppamento eleggere la prima in classifica per quanto riguarda il Girone B dei campionatidiriservati alle formazioni Under 21. Nel raggruppamento in questione andranno in scena due match entrambi importanti. Alle ore 21.00 allo stadio Nereo Rocco di Trieste, saranno di fronte Danimarca e Serbia, mentre in contemporanea alla Dacia Arena di Udine vedremo all’opera Austria eper la sfida più rilevante della serata. I tedeschi vogliono concludere nel migliore dei modi un percorso che, al momento, sembra perfetto. Due vittorie (3-1 alla Danimarca e addirittura 6-1 alla Serbia) e +7 di differenza reti e una sfida contro gli austriaci dalla quale sarà sufficiente centrare un punto per la matematica certezza della prima posizione e dell’approdo ...

