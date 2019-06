Calcio | Coppa d’Africa 2019 | pareggio spettacolare tra Guinea e Madagascar

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Saido Berahino sfida la Nigeria - esordio assoluto per il Madagascar contro la Guinea : Dopo l’antipasto di ieri con il debutto vincente dell’Egitto di Momo Salah parte ufficialmente l’edizione 2019 della Coppa d’Africa, che alle 16.30 vedrà la Repubblica Democratica del Congo della stella Yannick Bolasie scendere in campo contro l’Uganda, con le Gru che proveranno a superare il primo turno per la prima volta dal 1978, anno in cui arrivò uno splendido secondo posto. Alle 19 inizierà invece il torneo ...

Calcio - Coppa America 2019 : Ecuador-Cile 1-2. Decisivo Sanchez - detentori ai quarti : Il Cile batte l’Ecuador per 2-1 nella gara giocata nella notte e valida per il Girone C della Coppa America e passa così ai quarti del torneo sudAmericano: i detentori passano in vantaggio già all’8′ con Fuenzalida, ma poi al 26′ vengono raggiunti dal rigore trasformato da Valencia. Il gol partita lo mette a segno Sanchez in avvio di ripresa. Nel primo tempo i cileni passano subito a condurre: al minuto 8, sugli sviluppi ...

Calcio estero; La coppa dell’Africa che non la gioca : C’è tensione nell’aria. La morte improvvisa e inaspettata dell’ex presidente Morsi ha sicuramente complicato i piani del governo e dei servizi egiziani, che da sei mesi stavano lavorando per garantire la totale sicurezza nel mese dello svolgimento della coppa d’Africa.Se dopo aver tolto al Camerun, per ritardi nella costruzione degli stadi e delle infrastrutture collaterali, l’organizzazione della coppa la CAF si è affidata all’Egitto è ...

Il grande Calcio arriva nella terra dei faraoni : la Coppa d’Africa 2019 in esclusiva su DAZN : Le stelle e le giovani promesse del calcio africano sono pronte a scendere in campo, in esclusiva su DAZN, per la Coppa d’Africa 2019. La piattaforma di streaming trasmetterà infatti tutte le 52 partite della massima competizione africana in diretta, offrendo inoltre la possibilità di vederle successivamente in ogni momento grazie alla comoda funzione on demand. La 32esima edizione della manifestazione, la prima a disputarsi in estate ...

Calcio : esordio show per l'Uruguay in Coppa America - 4-0 all'Ecuador : Partenza col botto per l'Uruguay in Coppa America: 4-0 all'Ecuador al Mineirao di Belo Horizonte. La gara si fa subito in discesa per la Celeste

Calcio : Coppa America. Argentina battuta 2-0 dalla Colombia : Comincia con una sorpresa il girone B di Coppa America. L'Argentina è stata infatti battuta 2-0 dalla Colombia e dopo 40 anni arriva sconfitta

Calcio : Coppa America. ci pensa Coutinho - debutto vincente Brasile : Philippe Coutinho si veste da Neymar e il Brasile parte col piede giusto. Nella notte italiana, al Morumbi di San Paolo, la 46esima Coppa America

**Calcio : Raggi premierà Lazio per vittoria Coppa Italia** : Roma, 6 giu. (AdnKronos) - La sindaca di Roma, Virginia Raggi, consegnerà un riconoscimento alla Lazio per la recente vittoria della Coppa Italia. A quanto apprende l'Adnkronos, sono in corso contatti tra il Comune capitolino e la dirigenza biancoceleste per decidere la data della premiazione, che d

Calcio - Coppa Italia : vince la Lazio - 2-0 sull’Atalanta. Settima Coppa Italia per i biancocelesti : “VIC7ORY”: così recitano i post sui canali social ufficiali della Lazio per celebrare la Settima Coppa Italia della storia del club capitolino. Trofeo che mancava in casa Lazio da sei anni, precisamente da quello storico derby del 26 Maggio 2013 deciso dall’oggi capitano laziale Senad Lulic. Ed è proprio il bosniaco ad alzare di nuovo quella Coppa che sei anni fa aveva deciso. Stavolta però a farne le spese è l’Atalanta sorpresa di questa ...

Calcio - Finale Coppa Italia 2019 : Lazio-Atalanta 2-0 - Milinkovic-Savic e Correa stendono i bergamaschi e pongono il loro settimo sigillo : E’ festa grande allo Stadio Olimpico di Roma per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti si sono imposti 2-0 contro l’Atalante nella Finale di Coppa Italia ed hanno vinto per la settima volta nella storia del club l’ambito trofeo. Una partita nervosa e tesa quella sul rettangolo verde capitolino che ha premiato i laziali nella ripresa, grazie alle marcature di Milinkovic-Savic e di Correa. Tra le fila biancocelesti ...

Calcio - Albo d’oro Coppa Italia : la Lazio sale a sette successi in questa competizione : E’ andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma la finale della 72ª edizione della Coppa Italia di Calcio. A contendersi il titolo sono state Lazio ed Atalanta in un match intenso che ha premiato i biancocelesti di Simone Inzaghi che si sono imposti 2-0 contro l’Atalante grazie alle marcature di Milinkovic-Savic e di Correa. Con questo risultato la formazione romana sale a quota 7 successi in questa competizione. Albo d’oro ...

Calcio - finale Coppa Italia 2019 : Atalanta-Lazio vale molto più di un trofeo… : Domani sera alle ore 20.45 ecco l’atto conclusivo della Coppa Italia di Calcio: allo stadio Olimpico di Roma Atalanta (sorteggiata “in casa”) e Lazio si giocano non soltanto un trofeo, ma anche la possibilità, nella prossima stagione, di andare a contendere la SuperCoppa Italiana alla Juventus. Per gli orobici il successo sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione eccezionale: dopo l’inizio in salita con ...

Calcio - la Coppa America Brasile 2019 sarà visibile su DAZN : La Coppa America di Calcio, al via il 14 giugno prossimo in Brasile, sarà visibile sulla piattaforma DAZN, che ne ha acquisito i diritti. Lo ha annunciato la responsabile per l'Italia del gruppo Perform, Veronica Diquattro, durante il panel «ThisisDAZN» svoltosi nell'ambito dell'evento «AWords» organizzato dalla Lega serie A all'Ara Pacis di Roma.

Serie A - finalmente una partita seria : ma è la finale di Coppa Italia - che ormai è la faccia migliore del Calcio italiano : Caterve di partite inutili, gare spostate per far posto alle feste, 7-8 squadre ancora in lotta per un obiettivo e tutte le altre già in vacanza, che scendono in campo solo per salvare le apparenze e qualche volta nemmeno per quello. finalmente, però, in settimana vedremo una partita seria: peccato che sia la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, ultima àncora di salvezza contro la noia della Serie A. Questo finale, molto triste e un po’ ...