Boxe | Europei 2019 | grande esordio di Paolo Di Lernia | surclassa Pijetraj e vola agli

Boxe - Europei 2019 : Aziz Abbes Mouhiidine vola ai quarti di finale - il tedesco Eugen Waigel battuto nettamente : Continua senza intoppi la marcia di Aziz Abbes Mouhiidine agli European Games 2019 di Minsk, validi come Europei di Boxe. Nei 91 kg (pesi massimi), colui che è tra le maggiori punte del pugilato italiano in questa manifestazione s’impone senza grandi difficoltà contro il tedesco Eugen Waigel, entrando nei quarti di finale. Prossimo avversario, per lui, sarà uno tra il belga Victor Schelstraete e il russo Muslim Madzhimagomedov. Mouhiidine ...

Boxe - Europei 2019 : Federico Serra avanza senza problemi nei 49 kg - battuto il bulgaro Tinko Banabakov : Comincia senza nessun genere di problema il percorso di Federico Serra agli European Games 2019 di Minsk, che per la Boxe sono valevoli come Europei. Nella categoria fino a 49 kg (pesi mosca leggeri), il sardo di Sassari supera per verdetto unanime dei giudici (5-0) il bulgaro Tinko Banabakov agli ottavi di finale. Nei quarti, Serra affronterà uno tra l’azero Rufat Huseynov e l’israeliano David Alaverdian. Mai il pugile italiano ...

Boxe - Europei 2019 : Simone Fiori liquida Nikolov e si qualifica agli ottavi di finale : Simone Fiori ha letteralmente demolito il bulgaro Kristiyan Nikolov nei sedicesimi di finale della categoria 81 kg agli Europei 2019 di Boxe che si stanno disputando nella cornice degli European Games, competizione multisportiva in scena a Minsk (Bielorussia). Il 30enne si è imposto per decisione unanime (5-0) disputando un match di assoluto spessore tecnico, dominato dal primo all’ultimo minuto e convincendo tutti i giudici in ogni ...

Boxe - Europei 2019 : Francesco Maietta vince la battaglia con Rusinov e vola agli ottavi di finale : Francesco Maietta ha sconfitto il bulgaro Kiril Rusinov per split decision (3-2) e si è qualificato agli ottavi di finale tra i 60 kg agli Europei 2019 di Boxe che si stanno disputando nella cornice degli European Games, competizione multisportiva in corso di svolgimetno a Minsk (Bielorussia). Il nostro peso leggero è riuscito ad avere la meglio al termine di un incontro estremamente combattuto e intenso: il 23enne ha faticato a esprimersi al ...

Boxe - Europei 2019 : Salvatore Cavallaro s’impone sullo svizzero Roque Vasquez nei 75 kg e accede agli ottavi : La prima parte della giornata italiana agli European Games, per quel che riguarda la Boxe, si completa felicemente con la vittoria di Salvatore Cavallaro nel primo turno dei 75 kg (pesi medi). L’italiano si impone senza particolari problemi sullo svizzero Angel Roque Vasquez per decisione unanime dei giudici (5-0). agli ottavi Cavallaro affronterà uno tra il lituano Vytautas Balsys e il norvegese di chiare origini baltiche Mindaugas ...

Boxe - Europei 2019 : Vincenzo Mangiacapre batte Rumpler nei 69 kg con un’ottima terza ripresa e va agli ottavi : Esordisce in maniera difficoltosa, ma alla fine vincente, Vincenzo Mangiacapre agli European Games di Minsk, che per la Boxe valgono come Europei a tutti gli effetti. Il pugile azzurro, nel primo turno dei 69 kg (pesi welter), supera l’austriaco Marcel Rumpler con verdetto non unanime (3-2), e agli ottavi se la vedrà con il kosovaro Patriot Behrami. Il combattimento si rivela particolarmente incerto nelle prime due riprese, in quanto ...

Boxe - Europei 2019 : Clemente Russo travolto da Milun al primo turno! Brutta sconfitta per Tatanka : Termina immediatamente l’avventura di Clemente Russo agli Europei 2019 di Boxe, rassegna continentale che si sta disputando nella cornice degli European Games 2019. A Minsk (Bielorussia) Tatanka è stato travolto dal croato Marko Milun il quale si è imposto con verdetto unanime (5-0) nei sedicesimi di finale dei +91 kg. Il nostro supermassimo non è mai riuscito a tenere testa a un avversario molto coriaceo che si è presentato sul ring con ...

Boxe - Europei 2019 : Aziz Abbes Mouhiidine supera facilmente il primo turno nei 91 kg : Comincia con un successo senza alcun genere di problema il cammino di Aziz Abbes Mouhiidine agli European Games 2019, che valgono anche come Europei per la Boxe. Il nostro pugile, impegnato nei 91 kg (pesi massimi), ha estromesso dal torneo lo slovacco David Michalek. Una vittoria netta, quella di Mouhiidine, sempre in controllo, come testimoniato anche dalle valutazioni dei giudici. Il verdetto è infatti stato unanime, un 5-0 con ogni singolo ...

Boxe - Europei 2019 : effettuati i sorteggi degli italiani. Mouhiidine e Russo primi a salire sul ring : Sono stati effettuati i sorteggi dei tornei di Boxe agli European Games 2019, che per la disciplina valgono come Europei a tutti gli effetti. Oltre agli accoppiamenti, sono state svelate le date in cui i pugili saliranno per la prima volta sul ring. Di seguito tutti i dettagli, ricordando che i tornei possono avere più o meno iscritti, e dunque un maggiore o minore numero di turni. UOMINI 49 kg Ottavi di finale: Serra-Banabakov (BUL) (23 ...

Boxe - Europei junior 2019 : due ori e tre argenti per l’Italia! Yoel Carlo Angeloni vince nei 63 kg maschili - Viola Piras in quelli femminili : Si concludono con due finali vinte e tre perse gli Europei junior di Boxe 2019 dell’Italia in quel di Galati, Romania. Entrambi i successi provengono dalla categoria fino a 63 kg, e li riportano Viola Piras in campo femminile e Yoel Carlo Angeloni in campo maschile. Piras ha sconfitto nell’ultimo atto, per decisione unanime, l’irlandese McDonagh, a testimonianza di un combattimento dominato. Angeloni, invece, ha avuto ragione ...

Boxe - Europei juniores 2019 : quattro azzurre in finale! De Fazio - Piras - Lombardo e Mazzoni lotteranno per l’oro : quattro azzurre si sono qualificate alle rispettive finali degli Europei juniores 2019 di Boxe che si stanno disputando a Galati (Romania). Francesca Pia De Fazio ha sconfitto la tedesca Heck per 5-0 e ora incrocerà la russa Zavialova tra le 66 kg, Viola Piras ha avuto la meglio sulla serba Tepavac e affronterà l’irlandese McDonagh tra le 63 kg, Federica Lombardo ha surclassato la tedesca Vollemann per 5-0 e ora se la dovrà vedere con la ...

Boxe - Europei juniores 2019 : sei azzurri qualificate alle semifinali - arrivano le medaglie : Sei italiani si sono qualificati alle semifinali degli Europei juniores 2019 di Boxe che si stanno disputando a Galati (Romania), la nostra Nazionale è dunque certa di tornare a casa con almeno sei podi. L’unico ragazzo che conquisterà una medaglia sarà Angeloni che incrocerà il bielorusso Tsiko tra i 63 kg, oggi Grazioso ha perso 5-0 col tedesco Shadalov tra i 46 kg. Cinque invece le ragazze che torneranno sul ring tra due giorni: De ...

Boxe - Europei Junior 2019 : tris di donne in semifinale - tra gli uomini Angeloni passa i quarti : Agli Europei Junior di Boxe in corso di svolgimento a Galati, in Romania, continua a essere buono il successo dei pugili italiani impegnati, soprattutto per quel che concerne il settore femminile. Sono tre, infatti, le nostre rappresentanti a passare in semifinale: Sophia Mazzoni e Viola Piras, nei 52 kg e 63 kg rispettivamente, superano l’una l’inglese di origine lituana Bardauskas, l’altra una seconda rappresentante della ...

Boxe - Europei Junior 2019 : dei quattro azzurri impegnati oggi tra uomini e donne ne passano due : Nella terza giornata degli Europei Junior di Boxe 2019 in corso di svolgimento a Galati, in Romania, sono quattro i nostri portacolori saliti sul ring, tre uomini e una donna. Nel settore maschile passa il turno, nei 46 kg, Angelo Grazioso, che batte l’ungherese Koloszar per 5-0. Sconfitti, invece, Mariano Buzzi (54 kg) e Gabriele Miceli (60 kg), per decisione unanime, dallo svedese Fredriksson e dal turco Kalkan rispettivamente. Per ...