Borderlands 3 | ecco quante ore durerà la campagna

(Di domenica 23 giugno 2019) Il creative director di3, Paul Sage, ha svelato la longevità dellaprincipale.In un'intervista con GamesBeat, Sage ha affermato che il gioco avrà un gran numero di contenuti che terranno impegnati i giocatori a lungo. La sola storia principale infatti richiederà almeno 35 ore per essere completata. Una stima che, è bene notare, non tiene conto di tutte le missioni secondarie e dei contenuti aggiuntivi che verranno pubblicati dopo il lancio."C'è cosi tanto da fare nel gioco. Visiteremo diversi mondi. La durata del gioco è di 35 ore, se vi affronterete solo la storia principale e senza cimentarsi in molte missioni secondarie.", ha affermato Sage.Leggi altro...

