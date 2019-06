Bitter Sweet | anticipazioni | Hakan ha ucciso Demir e Zeynep

Anticipazioni Bitter Sweet – Ingredienti d’amore : il sospetto di Ferit : Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, Anticipazioni puntate 24-28 giugno 2019 Un passato delicato, nuovi sospetti e colpi di scena tingeranno di giallo le prossime trame di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. La soap opera turca in onda su Canale5 vedrà Ferit sempre più determinato a riavere Bulut con se, convinto del fatto che Hakan e Demet vogliano soltanto mettere le mani sulle quote della società. Nelle puntate dal 24 ...

Bitter Sweet - dodicesimo episodio : Deniz sorprende Asuman a casa di sua sorella Demet : La nuova serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che occuperà la fascia pomeridiana Mediaset per tutto il periodo estivo, pur avendo debuttato su Canale 5 da poco è già molto apprezzata. Sicuramente il pubblico ha gradito la presenza nelle trame dell’attrice turca Ozge Gurel, già conosciuta per aver recitato nello sceneggiato Cherry Season. Dalle anticipazioni del dodicesimo appuntamento, in onda il 25 giugno 2019, si evince che, ...

Bitter Sweet - spoiler episodi 24-25 giugno : Nazli ha un malore - Bulut finisce in ospedale : Torna l'appuntamento dedicato con Bitter Sweet, la serie tv turca che sta infiammando i pomeriggi dei telespettatori italiani. Negli episodi in onda lunedì 24 e martedì 25 giugno, Nazli avrà uno svenimento a casa di Ferit, mentre Bulut finirà in ospedale in seguito ad un piccolo incidente. Bitter Sweet: la scoperta di Nazli Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti l'episodio 11 in onda lunedì 24 giugno su Canale 5, svelano che Ferit ...

Bitter Sweet - trama 11° episodio : l'Aslan e la Piran sul punto di baciarsi : Continueranno ad essere imperdibili le puntate della soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Gli spoiler dell’episodio numero 11, che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 24 giugno 2019 sempre alle ore 14.45, annunciano che ci sarà un momento molto emozionante tra i due protagonisti. Ferit Aslan farà molti apprezzamenti alla sua cuoca Nazli Piran, dando dimostrazione di volerla baciare. Purtroppo, la sorella di ...

Bitter Sweet - anticipazioni dal 24 al 28 giugno : Ferit in pericolo - il segreto di Hakan : anticipazioni settimanali Bitter Sweet, colpi di scena nella soap opera turca Settimana di grandi scoperte, la prossima, per gli appassionati di Bitter Sweet: dal 24 al 28 infatti i telespettatori scopriranno moltissime cose sul passato di Demet e Ferit, e avranno la conferma della cattiveria di Hakan che ordinerà al suo scagnozzo Bekir di uccidere […] L'articolo Bitter Sweet, anticipazioni dal 24 al 28 giugno: Ferit in pericolo, il ...

Bitter Sweet spoiler al 28 giugno : la Piran litiga con l'Aslan a causa di Demet : Nelle prossime puntate della nuova soap “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che i telespettatori italiani vedranno dal 24 al 28 giugno 2019, Demet non riuscirà a controllare la sua gelosia nei confronti di Ferit Aslan. La sorella di Deniz dimostrerà di rimpiangere la sua passata storia d’amore con il ricco architetto, anche quando suo marito Hakan tenterà di ucciderlo. La moglie di quest’ultimo, non appena si accorgerà della complicità tra ...

Bitter Sweet - trame : Hakan furioso dopo aver sentito una conversazione tra Demet e Ferit : Uno dei protagonisti dello sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore dimostrerà di essere ancora più cattivo nelle prossime puntate italiane. Gli spoiler della prossima settimana annunciano che Hakan Onder, sempre più infastidito di vedere la moglie Demet ancora cotta del suo antagonista Ferit Aslan, arriverà al punto di commettere una pazzia. A far perdere la pazienza al malvagio uomo sarà una conversazione tra gli zii del piccolo ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 21 e 24 giugno : Bulut si fa male per colpa di Demet : Bitter Sweet, Anticipazioni del 21 e 24 giugno: Nazli scopre l'inganno di Asuman e ne rimane sconvolta. Bulut si fa male per colpa di Demet

Bitter Sweet spoiler al 28 giugno : Hakan avrà paura di essere scoperto : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca in onda dal lunedì al venerdì su canale 5 “Bitter Sweet- ingredienti d’amore”. Nel corso della settimana che andrà dal 24 al 28 giugno, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Bulut soffrirà moltissimo a causa della lontananza dallo zio Ferit. Nazli si ritroverà più di una volta dover affrontare delle situazioni piuttosto difficili, ...

Bitter SWEET/ Anticipazioni 21 giugno : Ferit incontra Hakan - dubbi d'amore per Fatos : BITTER SWEET, Anticipazioni del 21 giugno: Nazli riceve un'inaspettata proposta da Demet, poi scopre il tradimento di Asuman