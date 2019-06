Bimba morta nel Salernitano | arrestato il padre

Bimba di 8 mesi morta in ospedale - il papà fermato per omicidio : In stato di fermo per omicidio Giuseppe Passariello, il padre della Bimba di otto mesi arrivata morta e piena di lividi e ustioni all'ospedale Umberto I di Nocera. Il decredo del magistrato...

Bimba di 8 mesi arriva morta in ospedale : lesioni e lividi sul corpo : Qualcuno ha messo sui gradini della casa dove viveva unmazzolino di fiori bianchi. Nel quartiere dove la piccola mortanel Salernitano è cresciuta sono tutti sconvolti. Il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino: "Mai presentate denunce di violenza"

Bimba morta - genitori indagati : «Jolanda era una bambola» : SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO. Una confezione di fiori bianchi adagiata davanti all'uscio di casa. Un altro mazzetto appoggiato al pomello in ottone della porta di ingresso, chiusa, sbarrata,...

Bimba di 8 mesi arriva morta in ospedale a Salerno con lesioni e lividi sul corpo : Qualcuno ha messo sui gradini della casa dove viveva unmazzolino di fiori bianchi. Nel quartiere dove la piccola mortanel Salernitano è cresciuta sono tutti sconvolti. Il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino: "Mai presentate denunce di violenza"

Bimba di due anni trovata morta in casa : uccisa a coltellate : Una bambina di due anni è stata trovata uccisa a coltellate in un'abitazione di Cremona. Quando sono intervenuti i carabinieri, accanto alla piccola c'era il padre, a sua volta ferito...

Bimba di 8 mesi arriva morta in ospedale a Salerno con lesioni e lividi sul corpo | : Qualcuno ha messo sui gradini della casa dove viveva unmazzolino di fiori bianchi. Nel quartiere dove la piccola mortanel Salernitano è cresciuta sono tutti sconvolti. Il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino: "Mai presentate denunce di violenza"

Bimba di otto mesi trovata morta in casa : lividi sul corpo. I genitori indagati per omicidio : Iolanda P., una Bimba di appena otto mesi, è stata trovata morta in casa con lividi e lesioni sul corpicino. Gli agenti della squadra Mobile di Salerno e quelli del commissariato di Nocera...

Bimba di 8 mesi morta : aveva lividi sul corpo. I genitori indagati per omicidio : Una Bimba di appena otto mesi trovata morta in casa con lividi e lesioni sul corpicino. Gli agenti della squadra Mobile di Salerno e quelli del commissariato di Nocera Inferiore stanno cercando di...

Bimba morta - genitori indagati omicidio : 16.58 Sono indagati per omicidio i genitori della Bimba di otto mesi morta nel Salernitano. Si tratta di un atto dovuto per poter effettuare esami specifici, in primis l'autopsia. Sul corpo della piccola sarebbero state riscontrate anche lesioni, oltre ad ecchimosi ed escoriazioni. Sarà l'esame autoptico a stabilire la genesi di tali lesioni.

Bimba di 8 mesi morta a Nocera - lesioni sul corpo. Genitori indagati per omicidio : Lividi e lesioni: è quanto hanno trovato i medici del pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore sul corpicino della Bimba di 8 mesi portata quando era...

Bimba di 8 mesi arriva morta in ospedale a Salerno con lesioni e lividi sul corpo |I genitori sono indagati per omicidio : Qualcuno ha messo sui gradini della casa dove viveva unmazzolino di fiori bianchi. Nel quartiere dove la piccola mortanel Salernitano è cresciuta sono tutti sconvolti. Il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino: "Mai presentate denunce di violenza"

Bimba 8 mesi morta in ospedale : mamma e papà accusati di omicidio : Una bambina di otto mesi di Sant?Egidio del Monte Albino è morta questa notte all?ospedale di Nocera Inferiore per cause ancora da chiarire. La vicenda è al centro...

Bimba morta a Nocera : lividi e lesioni sul corpo - aveva 8 mesi. Genitori indagati per omicidio : lividi e lesioni: è quanto hanno trovato i medici del pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore sul corpicino della Bimba di 8 mesi portata quando era...

Orrore a Salerno - Bimba di 8 mesi arriva morta in ospedale : lesioni e lividi sul corpo | I vicini : "Famiglia con problemi" : Qualcuno ha messo sui gradini della casa dove viveva unmazzolino di fiori bianchi. Nel quartiere dove la piccola mortanel Salernitano è cresciuta sono tutti sconvolti. Il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino: "Mai presentate denunce di violenza"