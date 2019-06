Bimba di 8 mesi arriva morta in ospedale | lesioni e lividi sul corpo

Bimba di 8 mesi arriva morta in ospedale a Salerno con lesioni e lividi sul corpo : Qualcuno ha messo sui gradini della casa dove viveva unmazzolino di fiori bianchi. Nel quartiere dove la piccola mortanel Salernitano è cresciuta sono tutti sconvolti. Il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino: "Mai presentate denunce di violenza"

