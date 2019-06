Belgio-Italia Per la Nazionale U21 una vittoria forse inutile

Italia batte Belgio - ma qualificazione traballa : L'Italia il suo dovere lo fa, battendo agevolmente un piccolo Belgio a Reggio Emilia, ma potrebbe non bastare. Se una speranza di qualificarsi alle semifinali dell'Europeo under 21 e alle Olimpiadi di Tokyo c'e' ancora, e', pero' traballante, perche' appesa ai risultati degli altri e con fattori di rischio non piccoli. A qualcuno, nello specifico Francia e Romania, lunedi', e' sufficiente non farsi male e pareggiare per assicurare a entrambe il ...

Under 21 - vittoria mesta : 3-1 al Belgio - ma l'Italia è quasi fuori : E ora la speranza è che Francia e Romania non confezionino il più classico dei biscotti. Sarebbe l'ennesima beffa. Non basta all'Italia di Gigi Di Biagio la vittoria sul Belgio per 3-1 per accedere alle semifinali degli Europei U21. La concomitante vittoria della Spagna per 5-0 sulla Polonia, consen

Under 21 - tripletta italiana al Belgio. Ma la qualificazione resta a rischio «biscotto» Le pagelle : chi brilla e chi no : La squadra di Di Biagio segna a cavallo dell'intervallo. La Spagna domina la Polonia e spegne i sogni immediati degli azzurrini, lunedì la verità per secondo posto e Olimpiadi

Europei U21 - l’Italia batte il Belgio 3-1 ma è a un passo dall’eliminazione. Spagna in semifinale : l’Italia il suo dovere lo fa, battendo agevolmente un piccolo Belgio a Reggio Emilia, ma potrebbe non bastare. Se una speranza di qualificarsi alle semifinali dell’Europeo under 21 e alle Olimpiadi di Tokyo c’è ancora, è, però traballante, perché appesa ai risultati degli altri e con fattori di rischio non piccoli. A qualcuno, nello specifico Franc...

Belgio-Italia - Cutrone non si nasconde : “mi veniva quasi da piangere. La Francia? Speriamo faccia il suo” : L’attaccante dell’Italia ha rivelato le sensazioni avvertite al momento del gol, soffermandosi poi sul match tra Francia e Romania La vittoria sul Belgio non è bastata all’Italia per passare il turno, gli azzurri hanno chiuso al secondo posto il Gruppo A e devono sperare adesso di essere la miglior seconda dell’Europeo Under 21. Massimo Paolone/LaPresse Molto dipenderà dalla sfida tra Francia e Romania, come ...

Belgio-Italia - il ct Di Biagio ammette : “ora si complica maledettamente tutto. Kean? Ci sono delle regole” : Il commissario tecnico dell’Under 21 ha parlato del match di questa sera, soffermandosi anche sulla punizione inflitta a Kean Non è certo la serata che Luigi Di Biagio si aspettava, la sua Italia è quasi fuori dall’Europeo Under 21 nonostante il successo per 3-1 arrivato contro il Belgio. Massimo Paolone/LaPresse La differenza reti premia la Spagna, mettendo in bilico gli azzurri, adesso appesi davvero ad un filo: ...

L'Italia Under 21 ha battuto il Belgio 3-1 : Serata agrodolce per L'Italia Under 21, che nell'ultima giornata della fase a gironi dell'Europeo di categoria, vince 3-1 contro il Belgio, ma ora vede le sue ultime speranze di approdo in semifinale appese ad un filo. Il 5-0 della Spagna contro la Polonia, infatti, garantisce il primo posto agli spagnoli nel raggruppamento A, lasciando in mano alle squadre degli altri gironi il destino degli azzurri. A Reggio Emilia decidono i gol di Barella, ...

Delusione Italia - il tris al Belgio non basta per la semifinale : gli azzurri adesso sono appesi ad un filo : La Nazionale del ct Di Biagio supera 3-1 il Belgio e chiude a sei punti insieme a Polonia e Spagna, con quest’ultimi che si qualificano per differenza reti La sconfitta con la Polonia brucia eccome, soprattutto dopo aver visto i risultati di questa sera. L’Italia stende il Belgio 3-1, la Spagna ne rifila addirittura cinque ai malcapitati polacchi che, chiudono addirittura terzi il Gruppo A dopo averlo comandato per due ...

Italia-Belgio 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : Chiesa croce e delizia [FOTO] : 1/18 Massimo Paolone/LaPresse ...

Italia-Belgio Under 21 3-1 - la vittoria non basta agli azzurrini : manita della Spagna contro la Polonia [FOTO] : 1/18 Massimo Paolone/LaPresse ...

Belgio-Italia 1-3 : Spagna a valanga - per le semifinali serve un miracolo : L'Italia batte il Belgio con i gol di Barella, Cutrone e Chiesa ma la vittoria è amara: la Spagna travolge 5-0 la Polonia e condanna gli azzurri al secondo posto nel girone. Per passare...

Kean fuori con il Belgio per motivi disciplinari Belgio-Italia - la diretta : 1-3 : L'attaccante della Juventus e Zaniolo (squalificato) puniti dal c.t. Di Biagio per un ritardo a una riunione. Agli azzurrini serve la vittoria e potrebbe non bastare

Europeo U21 - Belgio-Italia 1-3 : 22.55 Netto successo dell'Italia, che però è seconda nel Gir.A.Semifinale a rischio. Netto possesso palla degli azzurrini, che però sbattono a lungo sul 'muro' dei belgi. Barella riesce ad aprire lo score al 44' riprendendo un suo tiro ribattuto da De Wolf. Buon inizio di ripresa, Cutrone raddoppia con un colpo di testa morbido su cross di Pellegrini (53'). Occasioni per Pellegrini,Mandragora e ancora Cutrone. Invece accorcia il Belgio con ...

Italia-Belgio - gli highlights del match – VIDEO : Italia-Belgio, gli highlights del match – VIDEO highlights Italia Belgio| E’ terminata anche l’ultima partita della fase a gironi dell’Europeo Under 21. L’Italia affrontava il Belgio in una sfida decisiva per il passaggio del turno. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Italia Belgio L'articolo Italia-Belgio, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.