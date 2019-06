Basket 3×3 | Mondiali 2019 | Stati Uniti in trionfo nel torneo maschile | Lettonia sconfitta

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) Glisono Campioni del Mondo di3×3 al. Ad Amsterdam, il quartetto americano ha battuto in finale lacon il punteggio di 18-14, vincendo dunque per la prima volta in assoluto il titolo iridato in questa branca della pallacanestro. La finale risulta particolarmente combattuta, ma con gli americani sempre in grado di tenersi un vantaggio tra le 2 e le 4 lunghezze, spinti da un ottimo Huffman, in grado di far fruttare la propria meccanica di tiro da oltre l’arco, che andrebbe fatta vedere in molti luoghi del mondo cestistico. Non basta, sul fronte lettone, l’orgogliosa prestazione tanto di Lasmanis quanto di Miezis. L’altra notizia di rilievo è il podio fallito dalla Serbia, che perde sia la semifinale con lache la finale per il 3° e 4° posto con la Polonia, in una caduta inaspettata dal trono mondiale per Dusan Bulut e ...

