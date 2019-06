huffingtonpost

(Di domenica 23 giugno 2019) Una piccola ong fondata da tre ragazzi che sfida, con una causa penale per crimini contro l’umanità e negligenza nei confronti dei minori, l’amministrazione dell’hotspot che l’Europa ha sceltomuro per la sua frontiera orientale. Siamo a, isola greca a due passi dalla Turchia, dove sorge quello che in teoria dovrebbe essere un centro di prima accoglienza per migranti ma che in realtà si è trasformato in una prigione sovraffollata in cui migliaia di persone, tra cui moltissimi, sono rimasti intrappolati. La onlus in questione è Still I Rise, fondata nel maggio 2018 da Nicolo Govoni, Giulia Cicoli e Sarah Ruzek con lo scopo di restituire aie ai ragazzi intrappolati ail diritto all’educazione, alla protezione e alla sicurezza, almeno per qualche ora al giorno.Dal loro impegno è nata, ...

Piergiulio58 : 'Bambini trattati come topi. La battaglia legale parte dall’hotspot di Samos, buco nero dell’Ue' | L'HuffPost - tz523 : RT @HuffPostItalia: 'Bambini trattati come topi. La battaglia legale parte dall’hotspot di Samos, buco nero dell’Ue' - fabio_falabella : RT @HuffPostItalia: 'Bambini trattati come topi. La battaglia legale parte dall’hotspot di Samos, buco nero dell’Ue' -