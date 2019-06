«Avengers | Endgame» torna al cinema in versione estesa | riuscirà a battere «Avatar»?

Avengers : Endgame è a $40 milioni da Avatar : Avengers: Endgame riuscirà a superare Avatar con il ritorno al cinema del film? Ecco quanto manca ai Marvel Studios per battere James Cameron al box office mondiale… Avengers: Endgame – I Marvel Studios vogliono battere Avatar di James Cameron. Ci riusciranno? Proviamo a scoprirlo insieme! Visualizza questo post su Instagram ... Leggi tuttoAvengers: Endgame è a $40 milioni da AvatarL'articolo Avengers: Endgame è ...

Avengers : Endgame tornerà al cinema con una scena post-credits la prossima settimana! : Avengers: Endgame tornerà al cinema in America con una sorprendente versione del film. Questa volta i Marvel Studios riusciranno a superare Avatar di James Cameron? Ecco tutti i dettagli provenienti dal Marvel cinematic Universe! Avengers: Endgame tornerà nelle sale cinematografiche americane la prossima settimana: i Marvel Studios sfidano ancora una volta il record raggiunto da Avatar di James ... Leggi tuttoAvengers: Endgame tornerà al cinema ...

Avengers : Endgame torna al cinema in USA con una nuova versione integrale : La corsa ad Avatar sembrava essere ormai discorso archiviato, gli incassi del colossal di Cameron sembravano inarrivabili, seppur piuttosto vicini. Tuttavia, Marvel ha giocato una controffensiva totalmente inaspettata e annunciata soltanto una manciata di minuti fa, tonerà nei cinema (ancora non è chiaro in quali Stati) con una versione integrale. ...Continua a leggere

MTV Movie Awards 2019 : i vincitori. Su tutti «Avengers : Endgame» : Presentati dalla star di Shazam! Zachary Levi, si sono svolti nella notte tra il 17 e il 18 giugno a Los Angeles gli MTV Movie & Tv Awards 2019: la cerimonia di premiazione torna in replica martedì 18 giugno alle 21 su MTV. A guidare le nomination c2019;erano Avengers: Endgame e il documentario RGB, entrambe con quattro candidature ciascuno, mentre Il Trono di Spade guidava le nomination nelle serie tv. Com2019;era facilmente ...

Avengers : Endgame - è ora possibile affittare per le vacanze il cottage di Tony Stark : Visitare i luoghi dove sono stati girati i nostri film preferiti è sempre stato un pallino fisso per tutti noi. Viaggiare per fotografare quella via o quel palazzo specifico può essere certamente suggestivo, ma mai quanto dormire e passare la giornata nella casa del tuo eroe preferito. Una vacanza da Eroi Ebbene, da oggi sarà assolutamente possibile: Air BnB, la nota community nata per agevolare la condivisione delle case vacanza per i turisti, ...

Fan dei Marvel Studios ha visto il film Avengers : Endgame al cinema per 110 volte! : Fan dei Marvel Studios ha visto al cinema il film “Avengers: Endgame” per 110 volte superando se stesso nel record precedente di 103 visioni! Fan della Marvel compra 110 biglietti per vedere Avengers 4… Visualizza questo post su Instagram ... Leggi tuttoFan dei Marvel Studios ha visto il film Avengers: Endgame al cinema per 110 volte!L'articolo Fan dei Marvel Studios ha visto il film Avengers: ...

Chris Evans - Captain America dopo Avengers : Endgame tra nuovi film e serie tv : L’ultima volta sul grande schermo Chris Evans indossava il costume di Captain America, ruolo che ha impersonato quasi ininterrottamente – salvo qualche eccezione, Gifted - Il dono del talento (2017), Playing It Cool (2014) e Before We Go (2014) che segna anche il suo debutto da regista – dal 2011, esordendo come Steve Rogers in Captain America – Il primo Vendicatore. Da allora, sono passati 18 anni, fatti di circa ...

Avengers : Endgame - ora potete dormire nel bungalow di Tony Stark : Se il vostro sogno è quello di vivere come un Avenger in tutto e per tutto c’è una novità che potrebbe realizzarlo in parte. Da qualche tempo, infatti, è possibile prendere in affitto il bungalow in cui si è ritirato Tony Stark all’inizio di Avengers: Endgame. Dopo gli eventi drammatici di Infinity War, infatti, il grande magnate aveva deciso di appendere l’armatura di Iron-Man al chiodo e di ritirarsi in un luogo tranquillo ...

Avengers : Endgame - ecco una timeline interattiva degli eventi : I viaggi nel tempo sono una faccenda piuttosto complicata da gestire, anche se sono un espediente molto utilizzato soprattutto in film e romanzi di genere. Un esempio eclatante è stato appunto l’ultimo Avengers: Endgame, in cui i viaggi nel tempo permessi dall’interazione con il regno quantico hanno rappresentato una svolta importante per lo svolgimento della vicenda, e soprattutto sul ritorno dei supereroi scomparsi e la loro ...

Cinema e Drink : Iron Man – Go Punch in onore di Avengers : Endgame : Drink: Iron MAN-GO Punch (ispirato al film “Avengers: Endgame”, di Anthony e Joe Russo, 2019) BARMAN: Nicholas Pinna, barmanager dell’Hotel Locarno di Roma INGREDIENTI: 6 cl Gosling’s Rum 4 cl purea di mango 1.5 cl sciroppo ananas e rooibos 2.25 cl succo di lime Angostura bitter Top Champagne Jacquart Bicchiere: Iron shaker usato per la preparazione del Drink Garnish: frutti rossi e foglie di ...

Marvel Studios – Membro dell’Academy contro la candidatura di Avengers : Endgame agli Oscar! : Marvel Studios – Avengers: Endgame candidato agli Oscar? Un Membro dell’Academy si scaglia contro i cinecomic dichiarando che non voterà mai per un film con protagonisti gli Avengers. Ecco tutti i dettagli! I Marvel Studios con Avengers: Endgame hanno trionfato al box office superando Titanic di James Cameron, inoltre gli attori che fanno parte del MCU sono ... Leggi tuttoMarvel Studios – Membro dell’Academy contro la ...

I registi di Avengers Endgame sbarcano su Netflix - annunciata la serie tv Magic dei fratelli Russo : Il popolare gioco di carte, Magic L'Adunanza, diventerà una serie animata. I registi di Avengers Endgame, ovvero Joe e Anthony Russo, firmeranno il progetto ordinato da Netflix in qualità di produttori esecutivi. Il team creativo lavorerà a stretto contatto con la casa produttrice del gioco, la Wizards of Coast (di proprietà della Hasbro), per decidere la direzione da dare alla storia. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, né la durata ...