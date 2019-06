ATP Antalya – Buona la prima per Sonego | l’azzurro manda ko Sousa all’esordio

sportfair

(Di domenica 23 giugno 2019)stacca il pass per il secondo turno del torneo ATP diko in due set Esordio vincente per Lorenzooggo al “Turkish Airlines-Open”, torneo Atp 250 con un montepremi pari a 445.690 euro, in scena sui campi in erba della Turchia. Il tennista italiano ha trionfato all’esordio dell’ultimo appuntamento utile per la preparazione a Wimbledon, terzo slam dell’anno. L’azzurro, numero 74 del ranking Mondiale, ha trionfato al primo turno contro il portoghese. Il match è durato un’ora e 31 minuti di gioco ed è terminato col punteggio di 6-3, 7-6.ora attende di scoprire chi tra Gunneswaran e Tipsarevic sarà il suo avversario al secondo turno.L'articolo ATPlaper: l’azzurrokoall’esordio SPORTFAIR.

