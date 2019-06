Atletica | Daisy Osakue scaglia il disco oltre i 60 metri | prima volta sul suolo italiano

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019)torna in Italia dopo l’esaltante stagione del college negli USA e spedisce ili sessanta, per lain carriera supera la barriera in una gara su. A Mondovì (in provincia di Cuneo) l’azzurra si è messa in luce con un rilevante 60.66, si tratta della sua seconda prestazione personale inferiore soltanto al 61.35 dello scorso 25 aprile che le valse il pass per i Mondiali di Doha. Cinque garei 60da marzo a oggi, l’allieva di Maria Marello sembra avere trovato una grande costanza e ormai è proiettata verso le Universiadi di Napoli in programma a inizio lugliodi incominciare la lunga preparazione verso la rassegna iridata. A Orvieto (in provincia di Terni) Irene Siragusa corre i 100in 11.46 nel giorno del suo 26esimo compleanno ma poi rinuncia alla finale per un fastidio al polpaccio. Da ...

sportface2016 : #Atletica Daisy #Osakue continua a convincere nel disco: prima volta sopra i 60 metri in Italia per l'azzurra -