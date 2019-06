Arriva un' ondata di caldo | tra le più intense degli ultimi 10 anni

Arriva un'ondata di caldo : sarà tra le più intense degli ultimi 10 anni in Europa : L'ultima settimana di giugno sarà caratterizzata da un'ondata di caldo africano che invaderà gran parte dell'Europa, in particolare Spagna, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Italia e in alcuni casi raggiungerà temperature record rispetto al mese di giugno, con picchi fino ai 40-42°C. Per quanto riguarda l'Italia, a essere interessato da questo caldo anomalo sarà soprattutto il Centro-Nord e la Sardegna. In grandi città come Torino, ...

Emergenza in Italia - l’allarme dei medici : Arriva la più intensa ondata di caldo dell’ultimo decennio e negli ospedali manca personale : E’ allarme caldo, dalla prossima settimana, in quasi tutta Italia. Dopo il maltempo che ha colpito il nord nelle scorse ore, infatti, sono in arrivo temperature da record che arriveranno a toccare i 40 gradi in molte città della penisola. Ma c’è un problema ben più grave che, sommato a questo, potrebbe creare non pochi problemi nel nostro Paese: gli ospedali e i Pronto soccorso, sia del Nord che del Sud, versano in una situazione ...

Meteo - Arriva il caldo record : 40 gradi nelle città. «Ondata tra le più intense in 10 anni» : Meteo, le previsioni. Una poderosa ondata di caldo è in arrivo sull'Italia e dovrebbe raggiungere l'apice tra il 27 e il 29 giugno. Sono attesi picchi di 37-40 gradi in città...

Previsioni Meteo Piemonte : Arriva ondata di caldo - temperature oltre i +35°C e tanta afa : Il Piemonte si prepara all’arrivo del caldo intenso: sebbene oggi la giornata sia tipicamente estiva con temperature nella norma, da domani la colonnina di mercurio salirà e l’afa arriverà da metà settimana. Secondo Arpa Piemonte, “l’ondata di calore determinerà a partire da martedì temperature oltre i +35°C sulle pianure, con temperature percepite anche superiori a causa delle condizioni di afa, e la sua persistenza fino ...

Previsioni meteo - Arriva ondata di caldo africano da Nord a Sud : temperature oltre i 40 gradi : L'anticiclone in arrivo dall'Africa farà aumentare le temperature in molte regioni italiane: temperature ben oltre la media stagionale con la colonnina di mercurio oltre i 40 gradi in alcune zone. Anche di notte, specialmente nelle grandi città, si farà fatica a restare al fresco: il caldo non darà tregua nemmeno nelle ore serali. Dopo la grandine, i nubifragi e i danni per allagamenti in città e in campagna, le temperature aumenteranno – nei ...

Meteo - quando Arriva l'ondata di calore (con possibili problemi al sistema elettrico) : Previsioni Meteo: cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore. E perché le temperature elevate potrebbero portare qualche...

Meteo : con l'estate Arriva una tempesta di temporali - grandine e trombe d'aria. Poi nuova ondata di caldo : Il primo weekend dell'estate sottosopra con il Meteo che passerà da tempeste di temporali al caldo torrido: le previsioni. Nel corso del weekend, un temporaneo cedimento dell'alta...

Inizia la stagione estiva - Arriva un’ondata di calore : possibili criticità per il sistema elettrico : Grazie alle elaborazioni modellistiche dei dati globali per il territorio italiano, i ricercatori di RSE – organismo per la Ricerca sul sistema elettrico nazionale – hanno previsto che il picco massimo delle temperature interesserà le città padane la prossima settimana. RSE, Organismo di Ricerca impegnato nei progetti finanziati dal Fondo per la Ricerca sul sistema elettrico nazionale, ha una lunga esperienza operativa sulle ...

Meteo - dal 21 giugno Arriva l'ondata di caldo africano : Alta pressione delle Azzorre fino a giovedì, poi torna l'anticiclone e le temperature torneranno sopra i 40 gradi

