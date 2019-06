Anticipazioni Bitter Sweet – Ingredienti d’amore | il sospetto di Ferit

Bitter Sweet - Anticipazioni dal 24 al 28 giugno : Ferit in pericolo - il segreto di Hakan : anticipazioni settimanali Bitter Sweet, colpi di scena nella soap opera turca Settimana di grandi scoperte, la prossima, per gli appassionati di Bitter Sweet: dal 24 al 28 infatti i telespettatori scopriranno moltissime cose sul passato di Demet e Ferit, e avranno la conferma della cattiveria di Hakan che ordinerà al suo scagnozzo Bekir di uccidere […] L'articolo Bitter Sweet, anticipazioni dal 24 al 28 giugno: Ferit in pericolo, il ...

BITTER SWEET - Anticipazioni puntata di lunedì 24 giugno 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di lunedì 24 giugno 2019: Il giudice che ha in carico la questione dell’affidamento di Bulut simpatizza per Hakan e Demet, ma Ferit attraverso i suoi legali tenta di contrastare i due: è sicuro che a loro interessi il bambino esclusivamente per arrivare alle quote della società… Nazli è arrabbiatissima con Asuman per la questione delle foto e vorrebbe dire tutta la ...

Bitter Sweet Anticipazioni future - Nazli tradisce Ferit e ruba una lettera : l’errore : anticipazioni future Bitter Sweet, il tradimento di Asuman mette a rischio la storia di Ferit e Nazli Presto Bitter Sweet entrerà nel vivo della trama e le anticipazioni si faranno sempre più ricche di colpi di scena, perciò vi consigliamo di non perdere neanche una puntata e nessuno dei nostri approfondimenti sulla soap opera. Oggi […] L'articolo Bitter Sweet anticipazioni future, Nazli tradisce Ferit e ruba una lettera: l’errore ...

Bitter Sweet Anticipazioni 21 giugno 2019 : Nazli scopre la verità su sua sorella : Nazli scopre che è stata Asuman a trafugare i documenti segreti di Ferit. La ragazza non sa come dirlo all'imprenditore.

Bitter Sweet Anticipazioni : DEMET vuole mettere NAZLI nei guai - ecco come : La gelosia di DEMET (Alara Bozbey) nei riguardi di NAZLI (Ozge Gurel) emergerà sempre di più nelle prossime puntate italiane di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Turbata infatti dall’avvicinamento tra la cuoca e il suo ex Ferit Aslan (Can Yaman), la “dark lady” non esiterà ad usare tutte le armi a sua disposizione e, nonostante il suo matrimonio con Hakan Onder (Necip Memili), farà di tutto per separare la coppia ...

BITTER SWEET - Anticipazioni puntata di venerdì 21 giugno 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di venerdì 21 giugno 2019: Bulut, per volontà del giudice, è stato momentaneamente affidato agli zii Hakan e Demet, ciò grazie ad alcuni documenti trafugati. Il piccolo Bulut, dopo essere stato affidato agli zii, appare scioccato. Nazli viene invitata a far visita a Bulut, ma il fine ultimo è quello di convincerla a lavorare in quella casa e non da Ferit. La proposta degli zii ...

Bitter Sweet - Ferit in pericolo di vita : Hakan ne ordina l’uccisione - le Anticipazioni : Ferit rischia la vita a Bitter Sweet, le ultime anticipazioni dalla Turchia Le anticipazioni turche su Bitter Sweet sono a prova di bomba e hanno come protagonisti Ferit e Hakan, questa volta non per l’affido di Bulut ma per questioni ancor più serie che metteranno a rischio la vita del manager di cui Nazli è follemente […] L'articolo Bitter Sweet, Ferit in pericolo di vita: Hakan ne ordina l’uccisione, le anticipazioni ...