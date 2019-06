Annuncia “pesanti” sanzioni e propone anche un nuovo accordo su nucleare | la strategia di

ilfogliettone

(Di domenica 23 giugno 2019) Da abile negoziatore, il presidente Usa, Donald Trump, affila le armi enuove "pesanti"all'Iran, non esclude l'azione militare, ma allo stesso tempounsul programmae 'adatta' alla Repubblica degli Ayatollah uno dei suoi celebri slogan, coniando "Let's make Iran great again". Scatteranno tra 24 ore, lunedi', le nuove "pesanti""che impediranno all'Iran di ottenere armi nucleari", hato il capo della Casa Bianca. "Se l'Iran vuole diventare una nazione prospera, per me va bene", "ma non lo fara' mai - ha detto - se pensano che tra cinque o sei anni avranno armi nucleari".Trump ha assicurato che se l'Iran rinuncera' alle armi nucleari diventera' un grande amico degli Stati Uniti. Ma al momento l'azione militare e' "ancora un'ipotesi sul tavolo", ha avvertito il presidente, che venerdi', all'indomani dell'abbattimento ...

