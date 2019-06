Animali | primo nido di tartarughe Caretta caretta a Linosa

Ologrammi sostituiscono elefanti e leoni veri per fermare la crudeltà sugli Animali : il Circo Roncalli è il primo al mondo [FOTO] : Per troppo tempo, gli animali sono stati maltrattati e tenuti in condizioni terribili con il solo scopo di farli esibire nei circhi per intrattenere le masse, come se fosse una cosa normalissima. Ma ora un Circo tedesco ha abbandonato la tradizione, sostituendo gli animali in carne ed ossa con Ologrammi. Lasciando inalterato lo spettacolo, il Circo Roncalli è diventato il primo nel mondo ad utilizzare Ologrammi al posto di animali veri. Il Circo ...