Alessandro Di Battista a Mezz' ora in più | lite con Di Maio? Prima accusa Salvini | poi

Matteo Salvini - schiaffi balneari ad Alessandro Di Battista : usa la pancetta per ridicolizzarlo : Schiaffoni balneari contro Alessandro Di Battista. Dopo gli attacchi di Luigi Di Maio, l'urlatore professionista del M5s incassa anche la replica di un Matteo Salvini che, baldanzoso e a torso nudo in spiaggia, interpellato da SkyTg24, non si tira indietro. Prima una battuta sul fatto che "sulla spi

Alessandro Di Battista massacrato su Facebook da Luigi Di Maio : "Ora basta - chi pubblica libri..." : Adesso la guerra diventa pubblica, arriva addirittura su Facebook: anche Luigi Di Maio delle follie e degli insulti di Alessandro Di Battista non ne può più. E pur senza citare il collega-urlatore professionista direttamente, gli dedica parole durissime: "Non mi interessa se in buona fede o in mala

Alessandro Di Battista : “Non so se il governo dura - Salvini vuole mandare tutto all’aria” : Di Battista durissimo con Salvini: "Ascolto Salvini e ogni giorno si 'berlusconizza' di più". Ma, assicura, con Di Maio non ci sono frizioni: "Non rispondo alle polemiche montate ad arte tra me e Luigi. Domani lo chiamo ed è tutto a posto. Non mi interessa assolutamente questa polemica, quindi non mi ci infilo".Continua a leggere

Alessandro Di Battista insulta Matteo Salvini : "Si metterà i tacchi". E sul governo : "Non dura" : Secondo Alessandro Di Battista, siamo ai titoli di coda: "Il governo dura? Non lo so: perché vedo Matteo Salvini che provoca ogni giorno, tutti i giorni. E sono convinto che nella logica di Salvini ci sia l'idea di mandare tutto all'aria per mero tornaconto personale. È questo per me sarebbe molto g

Alessandro Di Battista associa Armando Siri a un pedofilo : l'ultima bassezza del grillino : Le porcherie di Alessandro Di Battista ormai non si contano più. Ogni giorno un insulto, sempre peggiore rispetto a quello del giorno precedente. E ora a ricevere il "trattamento" dell'urlatore professionista è il leghista Armando Siri. L'oscenità è stata messa nero su bianco nel libercolo del penta

Alessandro Di Battista massacrato da Luigi Di Maio : "Ho fatto diecimila chilometri in un mese" : Luigi Di Maio a Terni per il primo incontro territoriale del M5s risponde alle accuse dell'amico Alessandro Di Battista. La porta dell'assemblea resta aperta, così dall'esterno sono udibili le parole del vicepremier che replica alle domande dei militanti. In un passaggio fa riferimento, senza citarl

Alessandro Di Battista ridicolizzato da Matteo Salvini : "Chi?" - la risposta monumentale : In cima alla classifica degli avversari politici di Matteo Salvini, in questo momento, probabilmente svetta Alessandro Di Battista, il grillino urlatore che pensa di bene di attaccare con cadenza quotidiana il ministro dell'Interno, leader di quella Lega che - teoricamente - sarebbe alleata di gover

Alessandro Di Battista umiliato ancora da Luigi Di Maio : "Nella lista nera" - "Non è all'ordine del giorno" : I rapporti tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista sono ai minimi termini. La questione è nota, tanto che il capo politico M5s ha anche attaccato pubblicamente il collega, l'urlatore professionista che viene da Roma, il quale pur restando ai margini del Movimento continua a criticarne la linea, d

Matteo Salvini - bordata ad Alessandro Di Battista : "Chiacchierone - lui va a spasso noi lavoriamo" : Matteo Salvini non solo dice di voler abbassare le tasse "altrimenti saluto tutti e lascio il governo" minacciando l'Europa e gli stessi ministri che ostacolano la flat tax ma tira anche una bordata al grillino Alessandro Di Battista: "Il fatto che io oggi sia qui, al lavoro, è la migliore risposta

Alessandro Di Battista pronto a tornare in campo - si candiderà in caso di voto anticipato : Ospite da Lilli Gruber alla trasmissione Otto e Mezzo l’ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista ha parlato di eventuali elezioni anticipate, dell'attuale Governo e delle politiche che sta portando avanti o che dovrebbe portare avanti. Di Battista, da sempre amico del Capo Politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e dell’attuale Ministro alla Giustizia Alfonso Bonafede, si è mostrato critico verso alcune scelte portate ...

Matteo Salvini umilia Alessandro Di Battista : "Chiacchierone tropicale a pagamento" : Mercoledì sera, Alessandro Di Battista è andato in televisione, a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, per insultare ancora Matteo Salvini, direttamente da quel salottino di La7 così ostile al ministro dell'Interno. In particolare, Dibba ha affermato che Salvini vorrebbe far cadere il governo. Così oggi il

Otto e mezzo - Alessandro Di Battista : "Matteo Salvini ci provoca sempre - se fa cadere il governo fatti suoi" : Alessandro Di Battista, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, oltre ad annunciare la sua ricandidatura, parlando della tenuta del governo giallo-verde, non ha perso occasione per attaccare Matteo Salvini:"Ho la sensazione che Salvini stia provocando costantemente il Movimento 5 Stelle per t

Alessandro Di Battista a Otto e mezzo : "Se si tornasse al voto mi ricandiderei al 100 per cento" : "Se si tornasse al voto mi ricandiderei al 100 per cento". Alessandro Di Battista, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, annuncia che la regola del doppio mandato deve restare in vigore. E dice: "Se Matteo Salvini dovesse far cadere il governo proporrei, visto che la legislatura sarebbe dura

Alessandro Di Battista : “Se cade governo deroga a regola dei 2 mandati. E io mi candido al 100%” : Il futuro del governo, quello del Movimento 5 Stelle e anche il suo personale. Alessandro Di Battista, ospite a Otto in Mezzo su La7, parla di tutto. E offre due notizie non di poco conto per gli equilibri del M5s: deroga alla legge dei due mandati in caso di caduta del governo e sua candidatura certa in caso di elezioni anticipate. Concetti chiari: “Se il governo dovesse cadere, da qui al 15 luglio, chiederei di non considerare questa ...