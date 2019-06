Volley | Nations League 2019 Blengini | “L’Argentina ha giocato meglio | soffriamo squadre

Volley - Nations League 2019 : Italia-Argentina 1-3 - gli azzurri crollano a Milano. Si complica la corsa verso la Final Six : Brutta serata per l’Italia all’Allianz Cloud di Milano, gli azzurri sono stati sconfitti dall’Argentina per 3-1 (25-22; 23-25; 25-19; 25-19) e sono incappati nella terza sconfitta nella Nations League 2019 di Volley maschile: si tratta di una battuta d’arresto inattesa per la nostra Nazionale che partiva con i favori del pronostico dopo aver surclassato la Serbia nella giornata di ieri e che invece ha dovuto chinare il ...

Italia-Argentina Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : gli azzurri vogliono la vittoria per la Final Six!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo all'Allianz Cloud di Milano dopo aver sconfitto la Serbia nella serata di ieri, la nostra Nazionale ha infilato l'ottavo successo nel torneo ed è in piena corsa per la qualificazione alla

Volley femminile - Nations League 2019 : il calendario delle Final Six. Date - programma - orari e tv. C’è l’Italia : Ora è davvero tutto pronto: la FIVB ha comunicato il calendario della Final Six della Nations League di Volley femminile, che si terrà a Nanchino, in Cina, dal 3 al 7 luglio. Due pool da tre squadre comporranno la prima fase, con le migliori due di ciascun girone avanti in semiFinale: l’Italia entrerà in gioco il 4 luglio, riposando il giorno precedente. Per le azzurre subito sfida alla Turchia ed il giorno seguente match contro le padrone ...

Volley - Nations League 2019 : l’Italia chiede il passo all’Argentina - azzurri per vincere a Milano e puntare alla Final Six : L’Italia non vuole smettere di sognare in grande, gli azzurri hanno travolto la Serbia con un roboante 3-0 andando ben oltre le aspettative più rosee e hanno compiuto un ulteriore passo verso la qualificazione alla Final Six della Nations League. Doveva essere una Nazionale sperimentare, questa competizione doveva servire soltanto per lanciare nuovi elementi e per fare spazio ai giovani (così è stato) ma i ragazzi del CT Chicco Blengini si ...

Italia-Argentina Volley - Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Prosegue con un’altra partita fondamentale il cammino della Nazionale italiana nella Nations League 2019 di volley maschile. La formazione allenata da Chicco Blengini ha cominciato al meglio la quarta tappa della prestigiosa competizione itinerante, in scena al Palalido di Milano, superando agevolmente la Serbia con una prestazione di assoluto valore nonostante le assenze di Gabriele Nelli, Davide Candellaro e Simone Anzani. Gli azzurri ...

Volleyball Nations League maschile – Che spettacolo gli azzurri a Milano : Serbia ko 3-0 : Debutto vincente per l’Italia all’Allianz Coud di Milano, gli azzurri battono 3-0 la Serbia Tutto facile per l’Italia nella gara d’esordio all’Allianz Cloud di Milano. Nel primo match del quarto round della Volleyball Nations League gli azzurri battono la Serbia per 3-0 (26-24, 25-19, 25-22) e proseguono la striscia positiva iniziata con le tre vittorie consecutive conquistate in Bulgaria. Per l’avvio di gara il ct Chicco ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Serbia 3-0. Blengini : “Gli azzurri sentono di valere - ci togliamo soddisfazioni” : L’Italia ha sconfitto la Serbia per 3-0 e ha conquistato l’ottava vittoria nella Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti con grande autorevolezza all’Allianz Cloud di Milano e proseguono la propria rincorsa verso la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. CHICCO Blengini: ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Serbia 3-0 - le pagelle degli azzurri. Giannelli divino - Antonov super - Pinali top : L’Italia ha sconfitto la Serbia per 3-0 all’Allianz Cloud di Milano e ha conquistato l’ottava vittoria nella Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti con autorevolezza e rimangono in corsa per la qualificazione alla Final Six. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. SIMONE Giannelli: 9. Migliore in campo senza ombra di dubbio, gioca una delle migliori partite dell’anno ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Serbia 3-0 - azzurri indemonati al PalaLido di Milano! Ottava vittoria - Final Six nel mirino : L’Italia continua a stupire, fa stropicciare gli occhi per la qualità del gioco espresso e riesce a strabiliare il pubblico dell’Allianz Cloud di Milano surclassando la Serbia con un sonoro 3-0 (26-24; 25-19; 25-22) in appena 85 minuti di gioco. Show assoluto della nostra Nazionale che inaugura al meglio l’ex PalaLido, aperto ufficialmente nella giornata odierna con la Nations League 2019 di Volley maschile. I ragazzi del CT ...