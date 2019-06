oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) Il mondo delè inper la morte di, allenatore delfemminile che milita in Serie A1 e che quest’anno si era spinto fino alle semifinali dei playoff scudetto. Il coach argentino è mancato nella mattinata di oggi in seguito a un arresto cardiaco, una vera e propria tragedia ha travolto il club brianzolo presieduto da Alessandra Marzari. Il 46enne era stato capace di conquistare la Challenge Cup con le sue ragazze e si stava preparando per una nuova stagione da protagonista con le rosablù ma purtroppo ci ha dovutore prematuramente. La redazione di OA Sport rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia die a tutti i tesserati del Vero. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Vero

Gazzetta_it : #volley #lutto morto a soli 46 anni #falasca, tecnico del #SaugellaTeamMonza - OA_Sport : Volley in lutto, è morto Miguel Angel Falasca: l’allenatore di Monza ci lascia per un arresto cardiaco - Antonietta_95 : RT @Sport_Mediaset: Lutto nel #volley: è scomparso Miguel Angel #Falasca, tecnico della #SaugellaMonza. L'argentino, naturalizzato spagnolo… -