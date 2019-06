Visco mette in guardia il governo | I mercati reagiscono se si alimenta la

ilfoglio

(Di sabato 22 giugno 2019) "C'è paura del cambiamento, il mondo è molto cambiato. Ora però il cambiamento si sta compiendo molto più velocemente". Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, è intervenuto oggi al TechFestival del Foglio. Il futuro cela opportunità, certo, ma anche rischi e preoccupazioni. E per questo

FelicioManzo : RT @ilfoglio_it: Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, ospite al TechFestival di Venezia, mette in fila le sue preoccupazioni per lo… - ilfoglio_it : Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, ospite al TechFestival di Venezia, mette in fila le sue preoccupazioni… -