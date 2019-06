Visco | il monito del governatore di Bankitalia | «Disavanzo incubo invivibile | serve

Bankitalia - il monito di Visco : più rischi che benefici da una manovra espansiva in deficit : Il rischio, dice il governatore, è quello della «espansione recessiva» evocato dall’ex chief economist dell’Fmi, Olivier Blanchard: manovre in deficit i cui impulsi alla crescita vengono annullati dall’aumento dei costi di finanziamento per lo Stato, le famiglie e le imprese...