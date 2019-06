Virginia Raggi bocciata Per 7 romani su 10 è incapace di governare Roma

Silvestri (M5S) : “Virginia Raggi è la sindaca più insultata del mondo” : Silvestri (M5S): “Attacco del Messaggero alla Raggi? Non so se incapace sia un insulto, ma so che è una bugia. Ci sono stati sindaci molto più incapaci di lei, ma non ho mai visto il Messaggero uscire con editoriali del genere. Virginia Raggi è la sindaca più insultata del mondo, le hanno mancato di rispetto dall’inizio. Di quello che dice Salvini su Roma non me ne frega nulla anche perché si è sempre mosso con persone che Roma l’hanno ...

Il Messaggero vuole le dimissioni di Virginia Raggi : Un durissimo editoriale del direttore descrive «un fallimento da cui trarre, a questo punto e dopo tanta pazienza, le definitive conclusioni»

Matteo Salvini contro Virginia Raggi : "Pronto programma alternativo per Roma" : “Siamo pronti a presentare un programma alternativo” per Roma. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini torna all’attacco della giunta Raggi e aggiunge: “a Roma ci sono problemi drammatici che non nascono negli ultimi tre anni ma sono figli di fallimenti di decenni: trasporti che non funzionano, buche nelle strade, rifiuti, disorganizzazione nei servizi pubblici”.Salvini continua: “La città merita ...

Il bilancio di tre anni di Virginia Raggi al Campidoglio : "Il vento sta cambiando, hanno vinto i romani, è una svolta". Il 19 giugno 2016, Virginia Raggi festeggiava così la storica conquista del Campidoglio da parte del Movimento 5 Stelle. Tre anni dopo, passeggiando tra rifiuti che si accumulano fuori dai cassonetti e bus che circolano a singhiozzo, i romani faticano a percepire questo vento. Se il primo anno di mandato della Raggi è stato caratterizzato dalle difficoltà sulle ...

Virginia Raggi acclamata alla festa della repubblica - sorridente annuncia la realtà aumentata a Roma : Nonostante le critiche e le minacce la sindaca di Roma in forma smagliante viene accolta alla festa della repubblica con applausi. Ieri inoltre la stessa sindaca annuncia la realtà aumentata a Roma Virginia Raggi annuncia lo sbarco della tecnologia nella storia di Roma. «La realtà aumentata arriva al Circo Massimo. Grazie alle nuove tecnologie potrete ammirare come … Continue reading Virginia Raggi acclamata alla festa della repubblica, ...

Fico : dovere star vicino a chi combatte criminalità - coraggio Virginia : Roma – “Sono certo che le minacce e le intimidazioni non scalfiranno l’operato della sindaca Virginia Raggi e dei magistrati di Roma. A loro va tutta la nostra vicinanza. stare al fianco di chi combatte la criminalita’ e’ un dovere per tutti noi, istituzioni e cittadini. coraggio Virginia!” Cosi’ il presidente della Camera Roberto Fico. L'articolo Fico: dovere star vicino a chi combatte criminalità, ...

Elezioni europee - crollo M5S. A Roma pesa anche l?effetto Virginia Raggi. Voti in fuga nel Sud : Tarda notte, il Campidoglio è disabitato. E chiuso. Per lutto? Quasi. La sindaca Virginia Raggi segue i risultati da casa, lontana dai vertici del M5S. Su Roma, la Capitale controversa e...

Virginia Raggi annuncia dopo Lazio-Atalanta : ‘A pagare per la sicurezza siano i club’ : Terribili atti di guerriglia urbana sono accaduti fuori dallo stadio olimpico ieri sera, prima della finale di calcio di coppa Italia, che ha visto in campo le squadre della Lazio e dell'Atalanta. Per la sindaca Raggi queste sono “occasioni sfruttate da delinquenti per creare disordini nelle città”. Virginia Raggi propone una direttiva che coinvolge i club nella sicurezza La sua contromisura per arginare questi gravissimi atti di violenza si ...

Carlo Calenda ospite di Leggo : «Salvini e Di Maio non lavorano - Virginia Raggi si deve dimettere - alle Europee il Pd deve puntare almeno al 25%» : Carlo Calenda ospite nella redazione di Leggo per il forum in vista delle Elezioni Europee. L'ex ministro dello Sviluppo Economico nell'ultimo governo Renzi e successivamente in quello...

Roma - il nuovo asfalto inghiotte l’albero. Virginia Raggi controlla il cantiere : “Tornerò anche nei prossimi giorni” : “Ho ricevuto la segnalazione di un cittadino riguardo a dei lavori fatti male su un marciapiede nel quartiere Aurelio. Di nuovo. Sono andata di persona e ho controllato l’operato della ditta di manutenzione”. Così Virginia Raggi dà conto di un sopralluogo effettuato in mattinata: “Dopo il precedente ‘pasticcio’ dell’aiuola asfaltata a via Nostra Signora di Lourdes volevo essere certa che i lavori fossero eseguiti a ...

Di Maio avverte : “Il governo va in crisi per me solo su corruzione” e poi risponde alle accuse di Salvini fatte Virginia Raggi : Di Maio risponde a Salvini che tira in ballo per il caso Siri la sindaca di Roma e sottolinea come secondo il M5S il governo andrebbe in crisi solo sulla corruzione Siri: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha deciso la revoca del sottosegretario leghista, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato … Continue reading Di Maio avverte: “Il governo va in crisi per me solo su corruzione” e ...

Casal Bruciato - l'autogol di Virginia Raggi : blitz dai rom - ma Di Maio la boccia : Nemmeno il tempo di godersi la defenestrazione di Armando Siri che Luigi Di Maio inizia a storcere la bocca. E passare dal sorriso alla rabbia è questione di attimi. Gli raccontano, infatti,...

Affondo Salvini a Virginia Raggi : “Indagata da anni ma è al suo posto” riferendosi al caso Siri (VIDEO) : Matteo Salvini facendo riferimento al caso Siri, piazza un Affondo a Virginia Raggi Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini e il ministro per la Famiglia e le disabilità, Lorenzo Fontana, al Viminale con i rappresentanti delle comunità terapeutiche operanti nel settore delle tossicodipendenze. Così il ministro Salvini rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: “Prendo … Continue reading Affondo Salvini a Virginia ...

Virginia Raggi - il giudice : “La sindaca assolta perché fu vittima di un raggiro ordito dai fratelli Marra” : Virginia Raggi “è stata vittima dì un Raggiro ordito dai fratelli Marra in suo danno”. E quando ha spiegato all’Anac che il ruolo del suo ex capo di gabinetto (Raffaele), “in relazione alla procedura per la nomina del fratello” (Renato), “era stato di mera pedissequa esecuzione delle determinazioni da lei assunte senza alcuna partecipazione alle fasi istruttorie, di valutazione e decisione”, ha detto una falsità ma solo per errore. Ossia ...