Vince alla Lotteria 80 milioni e chiede il divorzio alla moglie | ora le dovrà metà dei

Vince 80 milioni e divorzia ... ma deve la metà alla moglie : Un giudice deli Stati Uniti ha obbligato il fortunato vincitore del montepremi milionario a dividere la somma con l'ex moglie anche se all'epoca dell'acquisto del biglietto erano separati. Negli Stati Uniti un uomo Vince 80 milioni di dollari, ma ne deve metà alla moglie. Così ha deciso il giudice, stabilendo che anche se i due erano separati al momento della vincita, il cospicuo premio doveva essere diviso perché la donna aveva ...

Giro di Slovenia 2019 - Giovanni Visconti Vince la quarta tappa : “La dedico a Massimo - mi ha guidato da lassù”. Ulissi in testa alla generale : Grandissima Italia nella quarta tappa del Giro di Slovenia, 154 km particolarmente impegnativi da Nova Gorica ad Ajdovscina. Giovanni Visconti ha vinto la frazione in volata battendo Diego Ulissi, lo sloveno Tadej Pogacar e il russo Aleksandr Vlasov: i quattro corridori avevano attaccato sulla lunga salita del Predmeja e avevano scollinato insieme, trovando poi l’accordo per giungere fino al traguardo. Il siciliano si è imposto nettamente ...

Volley - Nations League 2019 : l’Italia chiede il passo all’Argentina - azzurri per Vincere a Milano e puntare alla Final Six : L’Italia non vuole smettere di sognare in grande, gli azzurri hanno travolto la Serbia con un roboante 3-0 andando ben oltre le aspettative più rosee e hanno compiuto un ulteriore passo verso la qualificazione alla Final Six della Nations League. Doveva essere una Nazionale sperimentare, questa competizione doveva servire soltanto per lanciare nuovi elementi e per fare spazio ai giovani (così è stato) ma i ragazzi del CT Chicco Blengini si ...

Ginnastica - Korea Cup 2019 : Giada Grisetti e Nicola Bartolini terzi al corpo libero - Baldassarri Vince con la palla : A Jeju (Corea del Sud) si è disputata la prima giornata della Korea Cup Samdasoo, competizione di Ginnastica che unisce artistica e ritmica. L’Italia si è messa in luce ed è riuscita a salire sul podio per ben tre volte: Giada Grisetti, al grande ritorno sul palcoscenico internazionale dopo l’infortunio della passata stagione, ha conquistato un bel terzo posto al corpo libero (12.067, 4.8 il D Score) nella gara vinta dalla cinese ...

Scanzi sul Fatto : Il problema di Sarri alla Juve non sarà Vincere - ma staVincere : Andrea Scanzi sul Fatto Quotidiano difende la decisone di Sarri di andare alla Juventus. Parla della sua carriera, della gavetta lunga una vita e dei rospi che il tecnico toscano ha dovuto ingoiare per arrivare sulla panchina più forte d’Italia. E adesso le critiche, ma da chi? Scanzi riflette che gli stessi che lo additano per tradimento sarebbero pronti a vendersi anche la famiglia al suo posto. La fedeltà, tanto nominata dai tifosi del ...

Sarri alla Juve - De Magistris : “Vincere per il Napoli sarebbe come un orgasmo” : ”Ancelotti ci faccia sognare perche’ battere la Juve di Sarri sarebbe un orgasmo calcistico”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito al passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus. ”Non posso non nascondere il dispiacere, la delusione, l’amarezza – ha aggiunto – capisco che si e’ professionisti ma capisco anche che nella vita si puo’ scegliere in ...

Tour de France 2019 - quale obiettivo per Vincenzo Nibali? Lo Squalo vivrà alla giornata - classifica da non escludere : Era lo scorso 2 giugno, Giro d’Italia che si stava per concludere con l’obiettivo Maglia Rosa ancora aperto. Vincenzo Nibali aveva già iniziato a guardare verso gli appuntamenti successivi, mettendo forse un po’ le mani avanti in ottica Tour de France. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport lo Squalo aveva dichiarato: “Non credo che farò classifica, poi vediamo. La mia idea sarebbe di puntare alle tappe e magari alla ...

Il Giornale : Sarri alla Juve ha due obiettivi - battere in classifica Conte e Vincere a Napoli : Tony Damascelli sul Giornale smonta il mito di “Sarri rivoluzione per la Juve”, che ha ricercato nel tecnico toscano un altro football, ma sempre la stessa meta: vincere. Dunque a nulla valgono le Contestazioni del momento, le mille recriminazioni sullo stile di Sarri lontano da quello della società bianconera. Maurizio non è un dilettante allo sbaraglio, precisa Damascelli, e se possono infastidire tuta e sigarette, non saranno di ...

Euro U.21 : girone A. esordio Vincente azzurrini - 3-1 alla Spagna : La rincorsa al sesto titolo continentale parte tra gli applausi di un Dall'Ara in visibilio. Una doppietta di Federico Chiesa e un

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Il profumo di Mondiale risveglia Evandro/Bruno : stop alla serie Vincente di Mol/Sorum : Un torneo leggendario, una giornata finale di gare da ricordare: a Varsavia vanno in scena due sfide spettacolari all’ennesima potenza a chiudere l’ultimo appuntamento a 4 stelle prima del Mondiale di Amburgo. Dici Mondiale e si svegliano gli ultimi due campioni del mondo brasiliani, Evandro (detentore del titolo iridato) e Bruno Schmidt (vincitore dell’edizione 2015 in Olanda). Sono loro i “giustizieri” degli ...

Tanti brani - poca retorica. La "Ballata per Genova" conVince tutto il pubblico - : Paolo Giordano Il «concertone» su Rai1 ha raccolto fondi per la ricostruzione dopo il crollo del Ponte Morandi Massì, c'era un po' di pioggerella, l'umidità era tropicale e, insomma, la «maccaja« (come la chiamano i genovesi) appiccicava la città. Però che spettacolo, signori. Il concertone «Ballata per Genova» (che venerdì ha vinto la serata tv con 3.164.000 spettatori e il 18.5% di share) è riuscito a convincere tutti perché la ...

ConVince "Il grande salto" alla regia dell'attore Tirabassi - : Serena Nannelli Due rapinatori di serie B, perdigiorno senza speranza e perseguitati dalla sfortuna, sono i protagonisti di un'opera prima che fa riassaporare la storica commedia all'italiana. Giorgio Tirabassi, alla sua prima prova registica, dirige "Il grande salto", di cui è anche co-protagonista e co-sceneggiatore, e omaggia un cinema che non c'è più da un tempo che pare infinito. Il film, infatti, nato da alcuni monologhi andati ...

Ascolti Tv 14 giugno 2019 : Ballata per Genova Vince - bene le azzurre : Ballata per Genova vince contro i film, gli Ascolti di venerdì 14 giugno 2019 Ieri 14 giugno 2019, la Ballata per Genova non ha avuto grandi rivali: ha raggiunto così senza problemi il 18.5% di share (3.164.000 telespettatori); Canale 5, con La battaglia di Hacksaw Ridge si è dovuto accontentare dell’8.7% di share (1.471.000 telespettatori). […] L'articolo Ascolti Tv 14 giugno 2019: Ballata per Genova vince, bene le azzurre proviene ...

