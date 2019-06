VIDEO Larissa Iapichino salta 6 64! Volo sublime della figlia di Fiona May | record

oasport

si è letteralmente scatenata ad Agropoli (in provincia di Salerno) dove si stanno disputando i Campionati Italiani Allievi, ladiMay hato 6.64 metri ed è così entrata nella top ten italiana di tutti i tempi. La 16enne toscana ha timbrato ilnazionale under 20, la miglior prestazione mondiale stagionale di categoria e ha confermato di poter puntare ad altissimi traguardi. Di seguito ildel salto di, un 6.64 davvero eccezionale che certifica la caratura di questa atleta.SALTO 6.64:

