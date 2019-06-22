beppe_grillo : Nei prossimi due anni oltre 60 milioni di euro saranno dedicati alla manutenzione ordinaria delle strade di Roma.… - Antonio_Tajani : Vedere la città dove sono nato nel caos, con rifiuti ovunque, verde pubblico in abbandono, buche, problemi di viabi… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA, IN INTERNA IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, ANCORA CODE TRA IL RACCORD A E SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA CON RIPERCUSSIONI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN Roma SUD E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA DOVE UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL RACCORD E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE OSTIA CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA QUI RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA STORTA E L’OLGIATA, IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA VIA PONTINA CODE IN USCITA DA Roma, DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA SPOSTIAMOCI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI E DOMENICA STOP ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD LIEVI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN USCITA USCIAMO DA Roma RAGGIUNGIAMO SANTA MARINELLA, CIRCOLazioNE RALLENTATA SULLA VIA AURELIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE E’ INDICATA SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMENTO NON CI SONO IMPEDIMENTI ALLA VIABILITA’ SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA FLAMINIA NEI PRESSI DI RIGNANO FLAMINIO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI PRATO DELLA CORTE, IN DIREZIONE Roma ORA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, LA CIRCOLazioNE E’ INDICATA SCORREVOLE, AL MOMENTO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA PONTINA, ALLA’LTEZZA DI VI AAPRILIANA, IN DIREZIONE LATINA IL TRASPORTO PUBBLICO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO MARTEDI’ PROSSIMO A ROM, UNA PROTESTO DI 24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TUTTO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, NESSUN IMPEDIMENTO ALLA VIABILITA’ IL TRASPORTO PUBBLICO A Roma LUNGO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO CON LA LINEA MA10 INOLTRE, RICORDIAMO CHE OGGI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. PRIMA DI CONCLUDERE, ASTRAL INFOMOBILITA’ ESPRIME ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E ANCORA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU L RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E ANCORA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI RIMISSO L’INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI, TRAFFICO REGOLARE. PASSIAMO AL RACCORDO, IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E Roma FIUMICINO; RESTANDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA LAURENTINA E PONTINA. SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI SI RALLENTA PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA LAURENTINA E PONTINA. SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA LAURENTINA E PONTINA. SULLA Roma-FIUMICINO PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E PONTE GALERIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA. SULLA Roma-FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E PONTE GALERIA VERSO FIUMICINO. SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA ...