Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 09 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, LA CIRCOLazioNE E’ INDICATA SCORREVOLE, AL MOMENTO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA PONTINA, ALLA’LTEZZA DI VI AAPRILIANA, IN DIREZIONE LATINA IL TRASPORTO PUBBLICO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO MARTEDI’ PROSSIMO A ROM, UNA PROTESTO DI 24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TUTTO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, NESSUN IMPEDIMENTO ALLA VIABILITA’ IL TRASPORTO PUBBLICO A Roma LUNGO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO CON LA LINEA MA10 INOLTRE, RICORDIAMO CHE OGGI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. PRIMA DI CONCLUDERE, ASTRAL INFOMOBILITA’ ESPRIME ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E ANCORA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU L RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E ANCORA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI RIMISSO L’INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI, TRAFFICO REGOLARE. PASSIAMO AL RACCORDO, IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E Roma FIUMICINO; RESTANDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA LAURENTINA E PONTINA. SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI SI RALLENTA PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA LAURENTINA E PONTINA. SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA LAURENTINA E PONTINA. SULLA Roma-FIUMICINO PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E PONTE GALERIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA. SULLA Roma-FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E PONTE GALERIA VERSO FIUMICINO. SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SULLA Roma-FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E PONTE GALERIA VERSO FIUMICINO. DOPO 11 GIORNI DI LOTTA CORAGGIOSA, QUESTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ ANCORA PRESENTE SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA, TRA VIA DEL GENIO CIVILE E APRILIA IN DIREZIONE Roma, QUI PER LAVORI IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ ANCORA PRESENTE SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, E IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E PONTINA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA SI E’ CONCLUSO L’INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE DI CIRCO MASSIMO, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA ...