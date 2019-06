Vestager:"Italia pensa di capire tutto"

Le tensioni nei rapporti-Ue "non sono un fatto nuovo", sostiene il commissario Ue alla Concorrenza. "Non è affatto nuovo - afferma in un videomessaggio al Festival del 'Foglio' - che qualcuno dica: 'Tutti gli altri non hanno capito niente, io ho capitoe ho qui la soluzione miracolosa'. E' un'idea vecchia. Non molto innovativa". Poi si dice preoccupata per il populismo "in tutte le sue forme". E invita a "parlare con le persone e infine decidere e agire". Servono risposte che "funzionino nella realtà".(Di sabato 22 giugno 2019)