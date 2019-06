Veronica Liberati | le belle parole dopo la vittoria mancata a All Togheter Now

All Together Now - Al Bano regala un cavallo a Veronica Liberati : il gesto toccante : Al Bano regala un cavallo a Veronica Liberati a All Together Now. Un benefattore, Mister Carrisi. Ospite della finale di All Together Now, game show condotto da Michelle Hunziker su Canale 5, il cantante pugliese, dopo aver ascoltato la toccante storia di Veronica Liberati, ha deciso di regalarle un

All together now - tutti commossi per Veronica Liberati. Ed ecco cosa accade dietro le quinte alla ragazza prodigio : Standing ovation per Veronica Liberati, la ragazza di 23 anni che ieri sera ha stregato i giudici di All together Now con una meravigliosa canzone di Mia Martini: “E non finisce mica il cielo”. E se pensate di averla rivista da qualche parte quel volto dolcissimo, sappiate che per Veronica non è l’esordio in tv. L’ex bambina di “Ti lascio una canzone” è però famosa per aver partecipato ad Amici nel corso dell’ultima stagione – sfidò Giordana ...

Albano dona un cavallo a Veronica Liberati : il gesto a All Together Now : Veronica Liberati, il suo cavallo sta male: “È il mio migliore amico”. Albano benefattore a All Together Now: “Vieni da me e scegli il cavallo che vuoi” Albano Carrisi il benefattore. Ospite della finale di All Together Now, game show condotto da Michelle Hunziker su Canale 5, il cantante pugliese, dopo aver ascoltato la toccante storia […] L'articolo Albano dona un cavallo a Veronica Liberati: il gesto a All ...

Veronica Liberati ad All Together Now 2019 : chi è - carriera e biografia : Veronica Liberati ad All Together Now 2019: chi è, carriera e biografia Tra i concorrenti della prima puntata di All Together Now, andata in onda il 16 maggio, si è esibita anche la giovane Veronica Liberati. Il nuovo programma di Michelle Hunziker prevede l’esibizione di aspiranti cantanti di fronte a una giuria capitanata da J-Ax, composta da personaggi più o meno famosi. Veronica ha conquistato quasi tutto il muro di giudici e grazie ...