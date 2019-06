Ventura al vetriolo sull’Isola | “Hanno tentato di farmi del male”

dilei

(Di sabato 22 giugno 2019) Simonaè sicuramente una delle presentatrici italiane più apprezzate. Una solida carriera alle spalle, fatta di alti e bassi, e una grinta che l’ha portata nei migliori studi televisivi e a condurre le trasmissioni più ambite dalle sue colleghe. Super Simo ha ripercorso tutto il suo cammino raccontandosi a La mia passione, programma condotto da Marco Marra. Ha ricordato, senza nascondere una certa emozione, il suo esordio come valletta e l’incontro con Gianni Versace. Un aneddoto simpatico, ma che fa ben comprendere la determinazione della conduttrice e la sua voglia di emergere. Si presentò, infatti, alla porta dello stilista e fece ciò che per molti è impensabile: gli chiese degli abiti da indossare per Miss Universo, riuscendo anche ad ottenerli. A seguire un’escalation, con laalla guida di programmi rimasti nella storia della televisione italiana e, spesso, ...

mastervmware : Simona Ventura e il tiramisù su Instagram: commenti al vetriolo per come lo fa: -