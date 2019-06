Usa | la giornalista Jean Carroll accusa Donald Trump | ‘Abusò di me 23 anni fa’

Giornalista accUsa Trump : “Mi violentò 23 anni fa in un camerino”. Il presidente : “Mai conosciuta” : Una Giornalista accusa Donald Trump di averla aggredita e violentata in un camerino di un grande magazzino di lusso newyorkese oltre 20 anni fa. E. Jean Carroll, famosa negli anni novanta per una rubrica di consigli su Elle ed autrice di diversi libri, ha fatto un resconto dettagliato dell’aggressione in un libro in uscita in cui racconta altri epi...

Russia - giornalista scomodo accUsato di spaccio di droga : Arrestato con tre grammi di droga sintetica nello zaino, poi probabilmente picchiato dalla polizia e privato di cibo e sonno per più di 24 ore. La storia del giornalista anticorruzione Ivan Golunov ha tutta l’aria di essere l’ennesima persecuzione di un personaggio scomodo in Russia. Il reporter, dopo l’arresto, ha avuto un malore ed è stato ricove...

La giornalista Katya Maugeri presenta a RagUsa il suo libro : Katya Maugeri presenta il suo libro a Ragusa. Un'indagine che va oltre il reato, quella realizzata dalla giornalista in "Liberaci dai nostri mali"

Giornalista ferito dalla polizia durante gli scontri con gli antifascisti. Il questore di Genova si scUsa : Un Giornalista di 'Repubblica' di 51 anni, Stefano Origone, è rimasto ferito negli scontri in piazza Corvetto, a Genova, tra polizia e manifestanti antifascisti scesi in piazza contro un comizio di Casapound che si svolgeva nelle vicinanze. Il cronista ha raccontato di essere stato colpito dai poliziotti che stavano cercando di disperdere il presidio. "Ho detto di essere Giornalista, ma hanno continuato a colpirmi", ha riferito ai ...

Lo shooter mobile Sniper 3D Assassin sotto accUsa per una missione in cui bisogna uccidere un giornalista : "Rendilo famoso in un modo diverso". Questa è la descrizione di una missione dello shooter mobile Sniper 3D Assassin che richiede ai giocatori di eliminare un giornalista. Ebbene, proprio a causa di questa missione, il gioco è stato al centro di una polemica, riporta The Washington Post.La missione è intitolata "Breaking News" ed è la settima di Sniper 3D Assassin. Come già detto, l'obiettivo è l'eliminazione di un giornalista che, in modo ...

Migranti : caso Sea watch - Procura Agrigento acquisisce video giornalista Usa : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Il video realizzato da una giornalista americana a bordo della Sea watch durante il soccorso dei 65 Migranti nel Mediterraneo è stato acquisito dalla Procura di Agrigento. La donna ieri sera, dopo essersi rifiutata in un primo momento, durante la perquisizione della na

Egitto : gli anni in carcere di Shawkan - giornalista accUsato di terrorismo. “Ai genitori di Regeni dico : non mollate mai” : “Ai genitori di Giulio dico di andare avanti per cercare la verità e ottenere giustizia, di non mollare, mai. Sono con loro, con la loro battaglia, senza esitazione. Giulio era un uomo di pace”. Giulio Regeni e Mahmoud Abu Zeid, meglio conosciuto col nomignolo di ‘Shawkan’, hanno diversi punti in comune, tra cui l’età, 31 anni e una differenza di pochi mesi, e una sconfinata passione per il proprio lavoro. Giulio, ...

SiracUsa : sindaco - 'gesto vigliacco contro giornalista evidentemente scomodo' : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Un gesto vigliacco che colpisce, evidentemente, un giornalista scomodo perché svolge con serietà e competenza il suo lavoro". Così il sindaco di Siracusa Francesco Italia ha commentato l'intimidazione al giornalista Gaetano Scariolo a cui la notte scorsa è stata incen

SiracUsa - solidarietà al giornalista Gaetano Scariolo : solidarietà al giornalista Siracusano Gaetano Scariolo da parte del deputato nazionale del M5S, Filippo Scerra, a fianco del giornalismo d'inchiesta

SiracUsa - Intimidazione al giornalista Scariolo : bruciata l'auto : U n grave atto intimidatorio è avvenuto ieri, dopo la mezzanotte, ad un giornalista di Siracusa . È stata data alle fiamme l'auto d i Gaetano Scariolo , cronista di nera e giudiziaria, collaboratore ...

Incendiata auto giornalista a SiracUsa : Secondo gli investigatori i motivi del gesto da ricercare sono nell'attività professionale del giornalista che si occupa di cronaca nera e giudiziaria nel capoluogo.

Bruciata nella notte l'auto di un giornalista a SiracUsa - atto doloso : Intimidazione a un giornalista di Siracusa. Bruciata l'auto di Gaetano Scariolo, cronista di nera e giudiziaria, collaboratore dell'agenzia di stampa Agi e del Giornale di Sicilia. La vettura era parcheggiata vicino all'abitazione e nella notte è stata data alle fiamme. Per gli investigatori pochi dubbi sulla natura dolosa dell'episodio che per chi indaga sarebbe riconducibile alla sua attività giornalistica. Scariolo, 47 anni, segue ...

SiracUsa - bruciata l'auto del giornalista Gaetano Scariolo : indagini in corso : Intimidazione questa notte ad un giornalista di Siracusa. stata bruciata l auto di Gaetano Scariolo , cronista di nera e giudiziaria, collaboratore del Giornale di Sicilia e dell agenzia di stampa Agi.

Nord Irlanda : New Ira ammette omicidio giornalista e si scUsa : La New Ira ha ammesso le sue responsabilità per l'uccisione della giornalista 29enne Lyra McKee, morta giovedì scorso.