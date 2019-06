Usa, da domenica retate anti-immigrati

Il servizio per l'immigrazione e le dogane (Ice, nell'acronimo in inglese) realizzeràdi massa in 10 città a partire daper espellere le famiglie prive di documenti che hanno ricevuto l'ordine di allontanamento. Lo avevacipato su Twitter il presidente Trump. Secondo i media Usa,l'operazione potrebbe interessare fino a 2000 famiglie di immigrprivi di documenti nelle città di New York,Miami Houston, Los Angeles, San Francisco. Chicago,Atlanta,Baltimora, New Orleans e Denver.(Di sabato 22 giugno 2019)