Under 21 | tripletta italiana  al Belgio Ma la qualificazione resta a rischio

Calcio - Europei Under21 2019 : Germania-Serbia 6-1. Tripletta di Waldschmidt - “Panzer” implacabili : Punteggio tennistico a Trieste tra Germania e Serbia nella seconda giornata del Gruppo B degli Europei Under 21 di Calcio: i tedeschi asfaltano per 6-1 i serbi e fanno un passo decisivo verso la qualificazione alle semifinali: ai teutonici nell’ultima sfida del raggruppamento basterà un pari con l’Austria per avere anche il pass per le Olimpiadi. Nel primo tempo parte a tutta la Germania, che passa al 16′ con Richter, che si ...

LIVE Germania-Serbia 5-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : tripletta di Waldschmidt! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80′ GOOOOOOL GERMANIA!!! Waldschmidt semina il panico e poi buca le mani ad un colpevole Radunovic, 5-0 e tripletta personale. 77′ Radonjic in spaccata non trova la porta da buona posizione. 74′ Ultimo cambio tedesco: Nmecha sostituisce Richter. 72′ Ci prova proprio Jovelic in girata ma la palla finisce abbondantemente a lato. 70′ Secondo cambio per la Serbia: ...