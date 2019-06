Una giornalista statunitense ha accusato Donald Trump di averla stuprata

Russia - 3 quotidiani difendono giornalista arrestato : “Noi siamo Ivan Golunov”. Ong : “Su di lui nessUna traccia di droga” : “Io, noi, siamo Ivan Golunov”. Con questo identico titolo, i tre principali quotidiani economico-liberali russi, Vedomosti, RBK e Kommersant, hanno aperto le prime pagine di oggi. I giornali hanno così manifestato la propria solidarietà nei confronti di Golunov, il giornalista arrestato venerdì scorso con l’accusa di tentato spaccio di stupefacenti. L’uomo era un reporter d’inchiesta del giornale Meduza, molto noto ...

Asia Argento sbotta al giornalista : sono Una persona basta gossip : Battibecco tra Asia Argento e i giornalisti alla presentazione in Rai di "Realiti", il nuovo programma di Enrico Lucci in onda dal 5 giugno in prima serata su Rai2 che vede anche la partecipazione dell'attrice. Il programma è una sorta di Truman Show italiano e quando un giornalista le ha detto che era stata scelta, presumibilmente, perché è un personaggio di cui si parla molto, ha risposto piccata: "Prima di tutto sono una persona che va dai ...

Lo shooter mobile Sniper 3D Assassin sotto accusa per Una missione in cui bisogna uccidere un giornalista : "Rendilo famoso in un modo diverso". Questa è la descrizione di una missione dello shooter mobile Sniper 3D Assassin che richiede ai giocatori di eliminare un giornalista. Ebbene, proprio a causa di questa missione, il gioco è stato al centro di una polemica, riporta The Washington Post.La missione è intitolata "Breaking News" ed è la settima di Sniper 3D Assassin. Come già detto, l'obiettivo è l'eliminazione di un giornalista che, in modo ...

Meghan Markle - suo figlio Una scimmia? Il giornalista della Bbc già licenziato fa Una fine orribile : Danny Baker è l’autore del tweet razzista sul figlio di Meghan Markle e del principe Harry che ha sconvolto l’Inghilterra. Il famoso scrittore e giornalista, nonché (ex) conduttore radio su Bbc5, aveva postato su Twitter la foto di uno scimpanzé abbigliato tenuto per mano da una coppia accompagnando

La giornalista 'stesa' da Una pallonata in diretta tv : E' successo nel pre-partita della semifinale di Europa League Valencia-Arsenal: il video è diventato subito virale su...

Valencia-Arsenal - giornalista a bordocampo stesa da Una pallonata. VIDEO : "Mi hanno sempre insegnato che nella vita bisogna avere mucha cabeza e un sorriso ". E Monica Benavent, giornalista spagnola di "Gol", da ieri sera ha un motivo in più per crederlo. "Mucha cabeza", la ...

Botta e risposta tra il giornalista di Radio Radicale e Buffagni : “Non è a favore del salvataggio?” - “14 milioni Una follia” : “Non farete un bando pubblico, non è a favore del salvataggio della Radio?”. Botta e risposta tra un cronista di Radio Radicale, durante il corteo del 25 aprile a Milano, e il sottosegretario del Movimento 5 stelle, Stefano Buffagni. Che ha ribattuto: “Quattordici milioni di euro per una Radio sono una follia”. L'articolo Botta e risposta tra il giornalista di Radio Radicale e Buffagni: “Non è a favore del ...

NBA - bufera su Luke Walton : accusato di violenza sessuale da Una giornalista : Luke Walton è stato accusato dalla giornalista Kelli Tennant di violenza sessuale: l’ex coach dei Lakers respinge le accuse L’ex allenatore dei Los Angeles Lakers, Luke Walton, e nuovo dei Sacramento Kings, è stato accusato nei giorni scorsi e denunciato dalla giornalista Kelli Tennant, presentatrice di Spectrum SportsNet LA, il network sportivo californiano che trasmette le partite dei gialloviola, di aver abusato di lei, ...