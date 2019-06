Ue rimanda l’operazione trasparenza e boccia la formula dei candidati | da ‘pietra miliare

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) L’incontro tra i 28 capi di Stato e di governo al Consiglio Ue, conclusosi con un nulla di fatto sui nomi delle alte cariche dell’Unione europea, ha però portato una novità che cambia le prospettive sull’esito delle contrattazioni e devia il percorso intrapreso dalle istituzioni europee ormai cinque anni fa: il sistema degli Spitzenkandidaten è stato messo in discussione. Al termine della riunione sono più di uno i leader dei gruppi e governi dell’Ue che hanno parlato di numeri insufficienti per nominare uno deidi punta indicati dalle famiglie politiche prima del voto del 26 maggio. Dopo averlo promosso e approvato in sede parlamentare come un successo per la democrazia europea, a inizio 2018, e averlo difeso dal rifiuto del presidente francese, Emmanuel Macron, i membri del Consiglio lo hannoto in nome della ricerca di un’ampia ...

