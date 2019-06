Tuttosport | Il Napoli pagherà James con i soldi della cessione di Sepe Si attende

Tuttosport : il Napoli non molla Zapata. Pronti 20-25 milioni più Inglese : Su Tuttosport Raffaele Auriemma scrive che il Napoli non molla di un passo per accaparrarsi Duvan Zapata dall’Atalanta. L’idea del club di De Laurentiis sarebbe quella di offrire ai bergamaschi il cartellino di Inglese e tra i 20 e i 25 milioni cash. Il Napoli vuole insistere e a Percassi piace molto Inglese. E su questo sta lavorando con l’agente di Duvan, Villareal. Le altre piste aperte con la Dea riguardano Ilicic e Castagne. L'articolo ...

Tuttosport : Il Boca preme per chiudere Almendra al Napoli : Colpo di scena Almendra, ora è il Boca ad avere fretta per chiudere con il Napoli: la reazione di Giuntoli al cambio di rotta Cambia lo scenario della trattativa Almendra, secondo TuttoSport il Boca preme col Napoli per chiudere l’affare. il presidente Angelici del Boca che ora vorrebbe mettere fretta per la chiusura di un affare estenuante Ma De Laurentiis frena, come ha sempre detto il presidente, la priorità, in ogni reparto, è prima ...

Tuttosport : L’Inter offre Icardi al Napoli. Un affare da 70 milioni : Conte, appena arrivato sulla panchina dell’Inter è stato chiaro sul futuro di Icardi, non lo vuole in squadra, non vuole il giocatore che ha minato la serenità dell’ambiente nell’ultima stagione: vuole rompere col recente passato e tenere Icardi è un rischio troppo alto che non vuole prendersi. La società ubbidisce al nuovo tecnico e mette Maurito sul mercato. La volontà è quella di cedere il pacchetto completo, Wanda più Icardi entro il ...

Calciomercato Napoli - in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport : Torino interessato - Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa : Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa. I due azzurri con le valige pronte potrebbero presto dire addio alla maglia azzurra per trasferirsi in terra sabauda. Tutto ciò dopo una stagione non proprio entusiasmante per l’ ...

Calciomercato Napoli - Diega Costa o Mauro Icardi - Tuttosport : “Azzurri preparano il grande colpo per l’attacco” : Calciomercato Napoli, Diega Costa o Mauro Icardi, Tuttosport: “Azzurri preparano il grande colpo per l’attacco” Calciomercato Napoli, Diega Costa o Mauro Icardi. L’ edizione odierna di Tuttosport aggiunge nuovi dettagli a ri rumors e le indiscrezioni che da giorni si susseguono. Il club azzurro cerca un altro forte attaccante da affiancare ad Arek Milik per la prossima stagione. Entrambi gli obiettivi hanno ingaggi ...

Calciomercato Napoli - Tuttosport – Trippier e Veretout - spunta una contropartita tecnica per uno dei due : Calciomercato Napoli, Tuttosport – Una possibile contropartita per Trippier e Veretout Calciomercato Napoli, per Trippier e Veretout, il club azzurro può giocarsi la carta Diawara come contropartita tecnica. Il 21enne centrocampista ex Bologna non ha brillato durante la sua permanenza all’ ombra del Vesuvio. Quindi Ancelotti potrebbe avallare una sua cessione. Ne parla l’ edizione odierna di Tuttosport. “La garanzia ...