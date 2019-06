Trump mi stuprò 23 anni fa La giornalista Jean Carroll accusa il presidente

"Trump mi stuprò 23 anni fa". Il Presidente : "Vergogna. Storia falsa. Mai incontrata" : Nuove accuse di molestie sessuali a Donald Trump. La giornalista americana Jean Carroll, nota per essere stata una delle più famose opinioniste e per aver curato dal 1993 l’iconica rubrica della posta del cuore per la rivista Elle, accusa il tycoon di averla molestata e poi stuprata in un camerino di Bergdorf and Goodman, il grande magazzino di lusso sulla Fifth Avenue a due passi dalla Trump Tower. L’episodio, raccontato ...

