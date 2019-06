Trump avvia grande retata contro immigrati illegali | “C’è già un ordine di rimpatrio”

ilfogliettone

(Di sabato 22 giugno 2019) Scattano raidglientrati illegalmente negli Usa ordinati da Donald. "Per le persone che verranno prese dagli agenti dell'Ice c'e' gia' undi rimpatrio", afferma il presidente americano su Twitter. "Sono persone che hanno cercato di sfuggire alla legge e alla giustizia. Persone che devono tornare nei loro Paesi. Hanno violato la legge venendo nel nostro Paese e rimanendovi".in un tweet di qualche giorno fa aveva parlato della "deportazione" di milioni di persone.In pratica, il servizio americano per l'immigrazione e le dogane (Ice, nell'acronimo in inglese) realizzera' retate di massa in dieci citta' a partire da domenica per espellere le famiglie prive di documenti che hanno ricevuto l'di allontanamento. E' la concretizzazione della minaccia anticipata su Twitter dal presidente Donaldlunedi' scorso. Secondo i media americani, ...

