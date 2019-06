Trovati segnali di vita su Marte | l’incredibile e storica scoperta della NASA | scienziati

meteoweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019)disu. E’ quanto scritto oggi dal New York Times, che ha voluto anticipare l’annuncio ufficiale. In una misurazione effettuata mercoledì, il rover Curiosityha rilevato grandi quantità di metano nell’aria di. La straordinarietàsta nel fatto che il metano è un gas che sulla Terra è in genere prodotto da organismi viventi. I dati sono giunti sulla Terra giovedì e gliche lavorano alla missione ne stanno discutendo le implicazioni. La notizia, anticipata dal Nyt, non è ancora stata annunciata ufficialmente dalla, che intende effettuare ulteriori verifiche.Il metano, dunque, è un possibile segnalepresenza di microrganismi sul pianeta. “Visto questo sorprendente risultato, abbiamo riorganizzato il weekend per eseguire un ulteriore esperimento“, ha scritto Ashwin R. ...

