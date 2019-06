Trani | cane trascinato da auto | i proprietari | È stato un incidente

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Marco Della Corte È divenuto virale il filmato ritraente unda un'vettura a. Indignato il vicepremier Matteo Salvini: "Che schifo" È divenuto virale il video di undi media tagliaal guinzaglio da un'mobile. Il triste episodio ai danni dell'animale è avvenuto alo scorso 19 giugno. Un video che ha generato lo sdegno del vicepremier Matteo Salvini, che sui social ha scritto: "Che schifo. Per fortuna è ancora vivo e mi auguro che la bestia 'umana' che ha commesso questo crimine paghi fino in fondo " . Il filmato è risultato essere genuino, ma pare che il drammatico episodio siacausato dalla distrazione deidell'animale, che si sono difesi con tali parole: "Èun, lo avevamo legato lì e poi siamo partiti dimenticandoci che fosse agganciato . Ilsulla ex statale 16 in ...

