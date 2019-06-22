Traffico Roma del 22-06-2019 ore 17 | 00

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Traffico Roma del 22-06-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. TRA POCO, ALLE 16:00 UN CORTO E DI MANIFESTANTI PARTIRÀ DA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II PER RAGGIUNGERE PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO PERCORRENDO VIA CARLO ALBERTO, PIAZZA S. MARIA MAGGIORE, VIA LIBERIANA, PIAZZA DELL’ESQUILINO, ...
Traffico Roma del 22-06-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. TRA POCO, ALLE 16:00 UN CORTO E DI MANIFESTANTI PARTIRÀ DA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II PER RAGGIUNGERE PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO PERCORRENDO VIA CARLO ALBERTO, PIAZZA S. MARIA MAGGIORE, VIA LIBERIANA, PIAZZA DELL’ESQUILINO, ...
Traffico Roma del 22-06-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 GIUGNO 2019 ORE 13.20 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. DIFFICOLTA’ IN USCITA DALLA CITTA’ SULLA CASSIA BISS IN FILA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA GIUSTINIANA, SI TRATTA DI LAVORI. SU VIA PONTINA RALLENTAMENTI PER UN VEICOLO IN PANNE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI DECIMA VERSO ...
Traffico Roma del 22-06-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 GIUGNO 2019 ORE 13.20 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. DIFFICOLTA’ IN USCITA DALLA CITTA’ SULLA CASSIA BISS IN FILA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA GIUSTINIANA, SI TRATTA DI LAVORI. SU VIA PONTINA RALLENTAMENTI PER UN VEICOLO IN PANNE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI DECIMA VERSO ...
Traffico Roma del 22-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 22 1 GIUGNO 2019 ORE 11:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDE A RILENTO SU VIA PRENESTINA TRA COLLE PRENESTINO E VIA DELL’ACQUA VERGINE DIREZIONE CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN ...
Traffico Roma del 22-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 22 1 GIUGNO 2019 ORE 11:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDE A RILENTO SU VIA PRENESTINA TRA COLLE PRENESTINO E VIA DELL’ACQUA VERGINE DIREZIONE CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN ...
Traffico Roma del 22-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 22 1 GIUGNO 2019 ORE 09:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico REGOLARE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE., PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO A LARGO DI BOCCEA SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI. FINO A MEZZOGIORNO PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU VIA EDMONDO DE AMICIS POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE. A ...
Traffico Roma del 22-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 22 1 GIUGNO 2019 ORE 09:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico REGOLARE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE., PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO A LARGO DI BOCCEA SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI. FINO A MEZZOGIORNO PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU VIA EDMONDO DE AMICIS POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE. A ...
Traffico Roma del 22-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma SABATO 22 1 GIUGNO 2019 ORE 08:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CONTINUA AD ESSERE SCARSO IL Traffico SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE., PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI ALL’ALTEZZA DI VIA ALESSANDRO CRUTO, SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI . FINO A MEZZOGIORNO PER LAVORI DI PULIZIA ...
Traffico Roma del 22-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 22 1 GIUGNO 2019 ORE 08:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CONTINUA AD ESSERE SCARSO IL Traffico SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE., PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI ALL’ALTEZZA DI VIA ALESSANDRO CRUTO, SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI . FINO A MEZZOGIORNO PER LAVORI DI PULIZIA ...
Traffico Roma del 22-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 22 1 GIUGNO 2019 ORE 07:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO, RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. FINO A MEZZOGIORNO PER LAVORI DI PULIZIA ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 19:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST CODE A TRATTI DA LARGO LANCIANI FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24; INCOLONNAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA SAN LORENZO SINO AL BIVIO PER ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA DELLA MOSCHEA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST CODE A TRATTI DA LARGO LANCIANI FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24; INCOLONNAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA SAN LORENZO SINO AL BIVIO ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA CITTÀ: A Roma NORD SONO TRAFFICATE LA VIA FLAMINIA DA VIGNA CLARA SINO AL GRA, LA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E LA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA CITTÀ: A Roma NORD SONO TRAFFICATE LA VIA FLAMINIA DA VIGNA CLARA SINO AL GRA, LA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E LA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO ...