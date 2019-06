Torino | la “sfida” a pallacanestro tra Appendino e Belinelli al nuovo campetto | il

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Rientrato in Italia per preparare il Mondiale con la maglia azzurra in programma in Cina, Marcoha inaugurato il playground di piazza d’Armi a, opera portata a termine grazie a Ubi Banca e alla Nba. Per l’occasione ha fatto prima da coach alla sindaca Chiara, poi i due si sono sfidati al tiro. L'articolo, la “sfida” atraal: il risultato è sorprendente proviene da Il Fatto Quotidiano.

