Torino | denunciato il coordinatore di Forza Nuova per apologia di fascismo

Torino - diceva di essere Andrea Pirlo per truffare negozi di lusso : denunciato ex orafo : La tecnica utilizzata era sempre la stessa: telefonava al negozio di lusso presentandosi come Andrea Pirlo e sostenendo di voler fare degli acquisti. Nonostante assomigliasse al calciatore, non si faceva mai vedere di persona dai commercianti. Di solito utilizzava profili falsi aperti sui social per mantenere contatti e, talvolta, stringere amicizia virtuale con i venditori. Quindi comprava merce a prezzi scontati, ordinandola via mail. A quel ...

Torino - trasporta sei pecore vive nella Panda : agricoltore denunciato : Quella che arriva da Torino, e precisamente da Pavarolo, è una vicenda abbastanza singolare, in quanto nelle scorse ore i carabinieri di Pavarolo, nel torinese, hanno denunciato un agricoltore del posto per maltrattamento di animali. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, il soggetto ha 62 anni, ed è stato sorpreso alla guida della sua piccola Fiat Panda con un carico abbastanza inusuale: ben sei pecore, tutte vive. Peccato ...

Torino - slot manomesse : denunciato un imprenditore : Un imprenditore torinese è stato denunciato per aver manomesso alcune slot machine, con lo scopo di tagliarle fuori dalla rete dei Monopoli ed evadere le tasse. Il sistema inoltre riduceva le possibilità di vittoria dei giocatori. Gli agenti della guardia di finanza indagano per frode informatica, mentre sono in corso le indagini su 150mila euro in contanti rinvenuti in una cassaforte nel sottoscala dell’abitazione dell’uomo. (Lapresse) ...

Torino - prende dall'ospedale sedia a rotelle da 7.500 euro : denunciato per furto : Non sapeva come fare per portare a casa un suo parente, così ha usato la sedia a rotelle dell'ospedale ma per il 59enne italiano è scattata la denuncia per furto aggravato. È successo mercoledì ...