Tiro con l’arco | European Games 2019 | azzurre subito fuori nella gara a squadre | oro alla

Tiro con l’arco - European Games 2019 : Italia di bronzo nella gara a squadre! Nespoli - Galiazzo e Pasqualucci salgono sul podio : L’Italia conquista la medaglia di bronzo nella gara a squadre maschile dell’arco olimpico agli European Games di Minsk (Bielorussia). Il terzetto formato da Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e David Pasqualucci ha battuto con il punteggio di 6-2 la Spagna (Acha Gonzalez, Alvarino Garcia e Castro Barcala) salendo così sul terzo gradino del podio. Un match aperto alla grande dagli azzurri, che vincono il primo set 57-52 e si ripetono subito dopo con ...

Tiro a volo - European Games 2019 : nel trap femminile Silvana Stanco e Jessica Rossi sono seconda e terza dopo 75 piattelli! : Brilla l’Italia del Tiro a volo anche nella prime giornata di eliminatorie del trap femminile agli European Games di Minsk: Silvana Stanco e Jessica Rossi, le due azzurre che hanno già staccato il pass olimpico per la Federazione italiana, sono rispettivamente seconda e terza dopo 75 piattelli. In testa troviamo la spagnola Fatima Galvez con 70/75, ma alle spalle dell’iberica ci sono subito le due azzurre, con Silvana Stanco in ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : i risultati del ranking round. Brillano Nespoli e Boari : Sono iniziate oggi le gare del Tiro con l’arco agli European Games di Minsk (Bielorussia). In questa prima giornata di competizioni si sono svolti i ranking round di tutte le categorie, che hanno determinato gli accoppiamenti per il tabellone principale. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dall’arco olimpico, dove brilla Mauro Nespoli, che chiude al quarto posto con 678 punti e accede direttamente ai sedicesimi di finale, in ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Si parte con Tiro con l’arco - basket 3×3 e boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.48: Quello di oggi sarà solo un antipasto di ciò che accadrà nei prossimi dieci giorni con tante gare in programma, qualche carta olimpica in palio, titoli europei che verranno assegnati in alcune discipline e ovviamente tante emozioni e tanto spettacolo 7.45: Una buona giornata agli appassionati di sport olimpici! Ci siamo! Scatta oggi a Minsk la seconda edizione degli European Games, una ...

Scandalo nel mondo del calcio - calciatori sorpresi in albergo con prostitute : allontanati dal riTiro [NOMI e DETTAGLI] : Inizio da dimenticare per il Nicaragua nella CONCACAF Gold Cup, pesante sconfitta per la squadra allenata da Henry Duarte, 4-0 contro la Costa Rica ma adesso deve fare i conti con un nuovo Scandalo. Dopo la sconfitta tra calciatori hanno chiamato delle prostitute e le hanno portate in albergo, i nomi sono quelli di Marlon Lopez, Carlos Montenegro and Carlos Chavarria. “Abbiamo deciso di espellere i tre giocatori per gravi mancanze ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : Italia molto ambiziosa e a caccia del pass olimpico femminile per qualificare il Team Mixed a Tokyo : Archiviata da soli quattro giorni la rassegna iridata di ‘s-Hertogenbosch non c’è tempo per riposare per la Nazionale Italiana di Tiro con l’arco, impegnata dal 21 al 27 giugno negli European Games di Minsk, competizione valevole per la qualificazione olimpica. In Bielorussia va in scena il secondo evento di qualificazione a Cinque Cerchi per quanto riguarda gli atleti del Vecchio Continente, con l’Italia che proverà ad ...

Gold Cup calcio 2019 - tre giocatori del Nicaragua cacciati dal riTiro : hanno trascorso la notte con delle prostitute : La Gold Cup continua a fare parlare di sé e non per i risultati sportivi. La rassegna continentale nordamericana torna sotto i riflettori per un altro episodio extra calcistico dopo che Yasmani Lopez, capitano di Cuba, ha fatto perdere le proprie tracce in seguito alla sconfitta per 7-0 contro il Messico. Ieri tre giocatori del Nicaragua (il centrocampista Marlon Lopez, il difensore Carlos Montenegro, l’attaccante Carlos Chavarria) sono ...

Ai Tropici con il nuovo singolo dei Tiromancino - audio e testo di Vento del Sud : Soffia brezza d'estate nel nuovo singolo dei Tiromancino. Vento del Sud arriva dopo l'avvio della collaborazione con Virgin, con la quale avevano già avuto modo di lavorare per la produzione di molti altri singoli di successo a cominciare da La descrizione di un attimo. Vento del Sud apre quindi le porte a una nuova era della discografia dei Tiromancino, che in queste settimane saranno nuovamente in tour dopo la sessione nei teatri che hanno ...

La scaletta del concerto di Ed Sheeran allo Stadio San Siro di Milano - riTiro biglietti e orari utili : Ed Sheeran allo Stadio San Siro di Milano stasera, mercoledì 19 giugno, per il terzo ed ultimo appuntamento dal vivo nella penisola. Dopo i concerti che ha tenuto a Firenze Rocks e allo Stadio Olimpico di Roma, rispettivamente nelle date del 14 giugno e del 16 giugno, stasera il concerto di Ed Sheeran approda allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti sono esauriti: su TicketOne e nei punti vendita autorizzati non è più possibile acquistare ...

Ue - Conte alza il Tiro sulle nomine'Tener conto del voto dei cittadini' : "È di fondamentale importanza che dal confronto sia a livello intergovernativo che parlamentare" sui nuovi vertici "emerga un segnale ai cittadini circa la capacità di tenere conto della domanda di cambiamento emersa dal voto in tutto il Continente, seppure espressa in forma differente" Segui su affaritaliani.it

Il Monza di Berlusconi in riTiro a Brentonico : Sampirisi verso l'ufficializzazione : Tra calciomercato e ritiro estivo, il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sta pianificando la prossima stagione. È stata ufficializzata la sede nella quale si allenerà la squadra del riconfermato mister Cristian Brocchi: i biancorossi si alleneranno a Brentonico da metà luglio. Intanto il ds Antonelli è al lavoro per rinforzare la squadra: smentiti i nomi di Riccardo Montolivo e Stefano Sorrentino, il ds dei brianzoli lavora per ...

Giochi Europei di Tiro con l’Arco - oggi l’arrivo degli azzurri a Minsk : in palio due pass per Tokyo 2020 : L’Italia schiererà gli azzurri appena tornati in patria dalla rassegna iridata: Mauro Nespoli, Marco Galiazzo, David Pasqualucci, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa Landi Dopo i Mondiali in Olanda gli azzurri sono di nuovo in viaggio, questa volta verso Minsk, per disputare la seconda edizione dei Giochi Europei. In Bielorussia le gare di Tiro con l’arco sono previste dal 21 al 27 giugno con la possibilità di ottenere il ...

RiTiro estivo Inter : raduno il 7 luglio - prima amichevole contro il Lugano : L’Inter sta preparando la nuova stagione. La società ha iniziato a muoversi sul mercato per rafforzare la squadra da affidare ad Antonio Conte. In questi giorni non si parlerà solamente di acquisti, ma anche di cessioni, perché bisognerà portare delle plusvalenze entro il 30 giugno. Il nome più caldo in uscita è senza dubbio quello di Mauro Icardi, anche se l’attaccante argentino vorrebbe continuare la sua avventura in nerazzurro. Negli ultimi ...

Formaggio grattugiato con la Listeria - allarme e riTiro : ecco il prodotto che non dovete mangiare : Un Formaggio grattugiato... alla Listeria. Scatta il richiamo da parte del ministero della Salute che riguarda un mix di formaggi grattugiati del marchio Per te (nella foto). L'allarme riguarda la presenza di Listeria monocytogenes, che è stata rilevata in un campione prelevato in fase di commercial