The Pale Horse | trama | cast completo e quando esce la serie tv

termometropolitico

(Di sabato 22 giugno 2019) Thelatv HBO, in collaborazione con Amazon Prime Video, ha dato il via alla produzione di una nuovatv: The(in italiano Un Cavallo per la Strega) tratto dall’omonimo libro giallo di Agatha Christie, uscito nel 1961. Alle prese con la sceneggiatura ci sarà Sarah Phelps, già autrice degli adattamenti seriali di altri quattro romanzi della Christie: Dieci piccoli indiani (2015); The Witness for the Prosecution (2016); Le due verità (2018); Lainfernale (2018). Un cavallo per la Strega sarà una minidivisa in due parti; la data di uscita è ancora incerta, mentre molto probabilmente, per quanto riguarda la distribuzione, Amazon Prime caricherà sulla sua piattaforma i due episodi il giorno dell’uscita. The: laLadi Theè incentrata su unadi ...

The_ChrisShaw : @exCameramanJim Pale, male, stale... - pale_blue_ric : È letteralmente The Onion - the_nairobian : @shobanes “Usinibebe ndogo” ni jabba squad pale base... -