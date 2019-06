Tennis | ATP Queen’s 2019 | terza finale a Londra per Feliciano Lopez Lo spagnolo

Tennis - Matteo Berrettini nella top 20 del ranking ATP se… Il romano tiferà Federer contro Goffin : Matteo Berrettini è a un passo dalla top 20 del ranking ATP, il Tennista romano ha scalato la classifica grazie ai risultati eccellenti ottenuti nelle ultime settimane: il trionfo nell’ATP 250 di Stoccarda e la semifinale raggiunta all’ATP 500 di Halle lo hanno proiettato nell’elite di questo sport e ora ha la concreta possibilità di festeggiare un traguardo importante. Il 23enne sarà numero 20 all’inizio della prossima ...

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Matteo Berrettini esce in semifinale - David Goffin lo batte con merito in due set : Finisce in semifinale il cammino di Matteo Berrettini all’ATP 500 di Halle. Il romano esce sconfitto dalla sfida con il belga David Goffin, vincitore per 7-6(4) 6-3 sull’erba tedesca e ora in attesa di uno tra il padrone di casa putativo, pur essendo svizzero, Roger Federer e il francese Pierre-Hugues Herbert. Berrettini, in base agli altri risultati della settimana, da lunedì potrebbe essere numero 20, 21 o 22 del ranking ATP. ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Roger Federer piega dopo due ore Roberto Bautista Agut e va in semifinale : Roger Federer impiega quasi due ore per piegare la resistenza dello spagnolo Roberto Bautista Agut, ma alla fine si impone in tre set nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Halle: sull’erba tedesca l’elvetico si impone per 6-3 4-6 6-4 ed in semifinale troverà il transalpino Pierre Hugues Herbert. Nel primo set l’elvetico trova il break a zero in apertura, vince otto dei primi nove punti giocati ed in un amen si trova avanti ...

Tennis - Matteo Berrettini si cancella dall’ATP Eastbourne : risparmia energie in vista di Wimbledon : Matteo Berrettini si è cancellato dal Torneo ATP 250 di Eastbourne che incomincerà lunedì 24 giugno. L’azzurro, reduce dal trionfo di Stoccarda e qualificato alla semifinale del Torneo di Halle in programma domani, ha deciso di dare forfait per preservare la propria forma fisica in vista di Wimbledon. Il 23enne sta disputando un’ottima stagione sull’erba e sicuramente vorrà essere protagonista nello Slam londinese. Rinuncia ...

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Matteo Berrettini è la bestia nera di Khachanov - il romano va in semifinale battendo il russo in due set : Matteo Berrettini non si ferma più e vola in semifinale all’ATP 500 di Halle. Il romano, con un match di grande personalità, batte per la seconda settimana consecutiva, e per la terza volta in carriera, il russo Karen Khachanov, attuale numero 9 del mondo, con il punteggio di 6-2 7-6(4). Si tratta dell’ottava vittoria consecutiva del nostro giocatore, che continua a inseguire i primi venti posti del ranking ATP e affronterà ora uno ...

Tennis - ATP Queen’s 2019 : Tsitsipas e Auger-Aliassime ai quarti di finale - eliminati Anderson - Wawrinka e Cilic. Del Potro - che sfortuna! : Una giornata molto intensa quella che si è tenuta quest’oggi sui campi di Londra (Gran Bretagna), valida per gli ottavi di finale ed anche per alcuni di match di primo turno dell’ATP del Queen’s, recuperati dopo la pioggia dei giorni passati. Ebbene, parlando proprio di chi ha affrontato un doppio impegno quest’oggi, grande prova caratteriale e tecnica del greco Stefano Tsitsipas e del canadese Felix Auger-Aliassime. ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Zverev e Bautista ai quarti di finale. Berrettini avanza ancora - vittoria sofferta per Federer : Sono andati in archivio gli ultimi ottavi di finale nell’ATP di Halle (Germania). Sull’erba tedesca abbiamo assistito ad una giornata molto intensa, nella quale il bel gioco non è mancato e che vale la pena analizzare. Di sicuro, spicca una luce azzurra. Si tratta di Matteo Berrettini che, dopo essersi aggiudicato la scorsa settimana il torneo di Stoccarda, si è imposto nel derby tricolore contro Andreas Seppi 4-6 6-3 6-2, ...

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Roger Federer soffre - ma va ai quarti battendo Tsonga in tre set : Jo-Wilfried Tsonga rischia, otto anni dopo, di sgambettare nuovamente sull’erba Roger Federer, ma a differenza del quarto di finale di Wimbledon 2011 non ci riesce. Nel secondo turno dell’ATP 500 di Halle, infatti, lo svizzero riesce a battere in 2 ore e 16 minuti il francese con il punteggio di 7-6(5) 4-6 7-5, proseguendo dunque il cammino nel torneo che ormai è casa sua. Suo prossimo avversario sarà lo spagnolo Roberto Bautista ...

ATP Londra – Cilic - che tonfo! Il Tennista croato si arrende in due set a Diego Schwartzman : Marin Cilic sconfitto agli ottavi di finale dell’ATP di Londra: il tennista croato si arrende in due set all’argentino Diego Schwartzman Dura appena due turni il primo torneo sull’erba del 2019 di Marin Cilic. Il campione croato, numero 15 del ranking mondiale maschile e 5ª testa di serie del torneo britannico, è stato sconfitto in 2 set da Diego Schwartzman, numero 23 al mondo. Il tennista argentino si è imposto in 1 ora e 24 minuti di ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Matteo Berrettini accede ai quarti. Vinto il derby azzurro contro Andreas Seppi : Non si ferma la striscia di vittorie consecutive di Matteo Berrettini. Il Tennista romano si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Halle, dopo aver sconfitto Andreas Spepi nel derby azzurro del secondo turno. Berrettini si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Ad inizio partita c’è grande equilibrio e Seppi risponde colpo su colpo al connazionale. Nel settimo ...

ATP Halle – Tsonga e Paire show : dal Tennis al… calcio - i ‘campioni del mondo’ danno spettacolo davanti ai tedeschi [VIDEO] : Tsonga e Paire si trasformano in… calciatori al torneo ATP di Halle: che scene in Germania con i due tennisti francesi E’ in corso in Germania il torneo ATP di Halle: i tennisti si stanno sfidando sull’erba tedesca in vista dell’attesissimo Wimbledon. Sull’erba di Halle si sono sfidati ieri in un derby tutto francese Paire e Tsonga, con quest’ultimo che si è aggiudicato la vittoria, ma i due tennisti ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Federer avanza senza incantare - bene Berrettini e Seppi sull’erba tedesca : Va in archivio la seconda giornata dell’ATP Halle 2019, sull’erba tedesca. Il focus della giornata era tutto per lui, Roger Federer, che va a caccia del decimo successo in questo torneo. La vittoria contro l’australiano John Millman (n.57 del mondo) non ha entusiasmato di sicuro “gli esteti” ma di fatto contava vincere e, con il punteggio di 7-6 (1) 6-3, l’elvetico ha fatto il suo. Al prossimo turno il ...