Tenere il PC a terra | pro e contro

chimerarevo

(Di sabato 22 giugno 2019) Un quesito in cui la quasi totalità dei possessori di un PC fisso incappa è quello sulla scelta del luogo dove posizionare quest’ultimo. Poiché il PC fisso non è fatto per essere posizionato su una leggi di più...

alegio957 : RT @alegio957: @GiuseppeConteIT #facciamorete Buonasera Presidente fa bene a tenere 'cappello in testa' quando aspetta #felpapig ?????? e #gi… - alegio957 : @GiuseppeConteIT #facciamorete Buonasera Presidente fa bene a tenere 'cappello in testa' quando aspetta #felpapig… - inapproprihate : RT @unicorniemo: non credo che siano cose troppo ‘inusuali’ ma: - ogni volta che sento una canzone, anche una canzone che mi fa schifo schi… -