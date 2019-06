inmeteo

(Di sabato 22 giugno 2019) Come ampiamente previsto nel nostro editoriale (potete leggerlo qui) i temporali non hanno risparmiato l'Emilia dove hanno determinato gravi danni, e addirittura feriti, in diverse province....

Toccigabriele1 : Tempesta su Modena : venti fino a 111 km/h e grandine distruttiva – video del downburst - luigicastronuov : RT @danieledann1: ?? #Maltempo: 15 feriti lievi a #Modena per una grandinata con chicchi grandi come noci, auto danneggiate. Forte vento a… - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Tempesta di ghiaccio a Modena, la grandine ferisce 15 persone -